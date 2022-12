Brian Van Hinthum

Red Bull Racing heeft op een subtiele wijze gehakt gemaakt van de concurrentie met een kerstmis-post op social media. Op de cartoon vallen onder meer een Mercedes en Ferrari te zien in een doos met 'ongewenste spullen'.

Na een druk en beladen 2021, waarin Red Bull stevige gevechten voerde met het team van Mercedes, was het maar de vraag hoe de vlag er bij de Oostenrijkers bij zou hangen richting het nieuwe Formule 1-tijdperk, waarin aerodynamische veranderingen centraal staan. Het was voor de Milton Keynes-formatie de vraag of er in het intensieve 2021-seizoen wel nog genoeg tijd en ruimte was om de spijker op de kop te slaan wat betreft het nieuwe tijdperk in de koningsklasse. Na een stroeve start bleek echter dat de RB18 een kampioenswaardige auto was en die titel werd uiteindelijk ook relatief makkelijk gepakt.

Kerstplaatje

Het was echter geen vlekkeloos jaar, want de Oostenrijkse renstal kreeg onder meer te maken met het hele gedoe rondom de budgetcap in 2021. Het team van Christian Horner was over de limiet gegaan en dat kostte ze uiteindelijk een geldboete en een verlies van tijd in de windtunnel. Inmiddels kunnen ze in Milton Keynes zelf ook de lol ervan inzien, kijkende naar het kerstplaatje wat Red Bull op Twitter heeft gezet. Er wordt onder meer gerefereerd naar de overschrijding van de budgetcap Ć©n er wordt op subtiele wijze gesneerd richting Ferrari en Mercedes.