Brian Van Hinthum

Maandag 26 december 2022 10:09

Max Verstappen ligt in ieder geval tot 2028 vast bij het team van Red Bull Racing en de Nederlander valt dus in ieder geval tot dat jaar te bewonderen bij het Oostenrijkse topteam. Helmut Marko blikt terug op de tijd dat hij de Limburgse coureur probeerde vast te leggen. Het seizoen van Verstappen begon natuurlijk allesbehalve vlekkeloos met twee uitvalbeurten in de eerste drie races. Verstappen gaf na de nieuwe teleurstelling in Australië al aan dat hij 'wel 45 races nodig had om de achterstand in te halen', maar niets bleek minder waar. Toen de Nederlander met zijn RB18 het vertrouwen leek te vinden, was er voor Ferrari geen ontkomen meer aan. Uiteindelijk leverde het de Limburger maar liefst vijftien overwinningen én een tweede wereldtitel op in het 22 races tellende seizoen. Ook de laatste race van het seizoen in Abu Dhabi werd op dominante wijze gewonnen.

Kerstvakantie

Tijdens het seizoen was het Red Bull dat het contract met Verstappen verlengde. De Nederlandse coureur ligt nu tot 2028 vast bij het topteam en dus weet de renstal dat het de komende jaren gebakken zit. “Max was voor de kerst voor tv-opnames bij Servus TV in Salzburg. Jos en Raymond waren er ook. Ik zei: moeten we de woorden van Max misschien eens in daden gaan omzetten? Maar toen vond Raymond het nodig om eerst kerstvakantie te nemen…", grapt de Oostenrijker in Formule 1 MAGAZINE.

Signaal aan het team

De adviseur van Red Bull licht het verder toe. “Het is algemeen bekend dat wij op Max bouwen, we hebben al heel vroeg geloof in hem gehad. Daar kregen we in het begin van alle kanten veel kritiek op, die heb ik alleen nooit serieus genomen. Want wij gaan altijd onze eigen weg, laten ons niet door anderen afleiden. Om op je vraag terug te komen: voor het team is de contractverlenging met Max ook een belangrijk signaal. Iedereen ziet nu dat wij voor langere tijd toegewijd zijn aan de Formule 1. Voor ons is het zaak gelijktijdig de contracten met andere belangrijke teamleden te verlengen, want we willen het team rond Max in stand houden. Dus ook met GP (Gianpiero Lambiase, Verstappens race-engineer). We hebben gesprekken met hem gehad, ik denk ook wel dat hij blijft. Ik zei tegen hem: of wil je soms dat wij gaan bewijzen dat Max met elke race-engineer kan winnen? Alles is gericht op de langere termijn: Max, Jos en Raymond kennen onze toekomstperspectieven.”