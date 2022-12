Lars Leeftink

Maandag 26 december 2022 19:59 - Laatste update: 20:11

Net zoals iedereen hebben de 1-coureurs afgelopen weekend (en maandag) Kerst gevierd. De coureurs zitten vol in hun winterstop voordat de voorbereidingen op het seizoen 2023 gaan beginnen.

Achter de schermen wordt er door de teams al hard gewerkt aan de auto van 2023. Voor de coureurs zit er momenteel niet veel meer op dat hun conditie op pijl houden en ervoor zorgen dat ze in januari klaar zijn voor simulatiewerk en voorbereidingen op de testdagen in februari 2023. Tot die tijd is het vooral genieten van tijd met de familie, de feestdagen vieren en geen blessures oplopen. Elke coureur vierde het, zover ze dit delen op social media, op hun eigen manier. Een overzicht.

Artikel gaat verder onder video

Overzicht