Hollywood-actrice haalt uit naar 'baby' Verstappen, Windsor noemt ideale vervanger Pérez | GPFans Recap

Brian Van Hinthum

Woensdag 21 juni 2023 21:45

In deze GPFans Recap nemen we je in vogelvlucht mee langs het meest gelezen Formule 1-nieuws van vandaag. Onderstaand vind je de meest besproken onderwerpen uit de koningsklasse van de autosport gebundeld in één artikel. Zo ben je binnen een paar minuten weer volledig op de hoogte van alle ontwikkelingen.

Vlak na de Grand Prix van Canada valt er natuurlijk nog genoeg na te bespreken over de race in Montreal. George Russell gaf onder meer aan verontschuldigingen aan het team te maken. Aan de andere kant hoorden we hoe een Hollywood-actrice het nodige te vertellen had over Max Verstappen. Peter Windsor zette op zijn beurt uiteen wie de ideale teamgenoot van de Nederlander zou zijn.

Russell zag jacht op Alonso in de muur eindigen: "Mijn verontschuldigingen"

George Russell vertelt dat zijn opmerkelijke crash tijdens de Grand Prix van Canada het gevolg was van een poging om Fernando Alonso onder druk te zetten. De Mercedes-coureur kon zijn weg vervolgen na het incident, maar zou later toch uitvallen. "Ten eerste mijn verontschuldigingen aan het team", vertelt Russell. Meer lezen? Klik hier!

Actrice Claire Holt is "het zat dat humeurige baby Verstappen steeds alles wint"

De Formule 1 wordt momenteel gedomineerd door Red Bull Racing en Max Verstappen. De Nederlander heeft na acht races acht keer op het podium gestaan en zes keer gewonnen. Fantastisch voor de fans van de Nederlander, maar anderen lopen er minder warm voor: bijvoorbeeld Claire Holt. Meer lezen? Klik hier!

Windsor wijst naar Hülkenberg als ideale teamgenoot van Verstappen

Volgens Formule 1-coryfee Peter Windsor zou Nico Hülkenberg de ideale tweede man van Red Bull Racing zijn. De Duitser heeft afgelopen weekend wederom laten zien dat hij de halfnatte omstandigheden tijdens de kwalificatie prima aankon en daar waar Sergio Pérez niet wist door te stoten naar Q3, liet The Hulk de tweede tijd noteren. Wel startte de Duitser vanaf P5, vanwege een te hoge snelheid onder de rode vlag-situatie. Meer lezen? Klik hier!

Schmitz wijst zege Verstappen in Hongarije 2022 als meest bevredigend aan

Voor hoofdstrategie bij Red Bull Racing Hannah Schmitz is de overwinning van Max Verstappen tijdens de Grand Prix van Hongarije uit 2022, de wedstrijd die haar de meeste voldoening heeft gegeven. De strateeg had voorheen Brazilië 2019 bovenaan het lijstje staan, maar de inhaalrace in Boedapest vond ze toch net iets mooier. Meer lezen? Klik hier!

Verstappen maakt jacht op Formule 1-record uit 1953

Max Verstappen is op koers om het oudste record uit het Formule 1-boekje te verbreken: de meeste ronden achtereenvolgend aan de leiding. Het huidige record dateert uit 1953 en staat op 305 ronden, maar de tweevoudig wereldkampioen komt met rasse schreden dichterbij. Meer lezen? Klik hier!