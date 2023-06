Remy Ramjiawan

Volgens Formule 1-coryfee Peter Windsor zou Nico Hülkenberg de ideale tweede man van Red Bull Racing zijn. De Duitser heeft afgelopen weekend wederom laten zien dat hij de halfnatte omstandigheden tijdens de kwalificatie prima aankon en daar waar Sergio Pérez niet wist door te stoten naar Q3, liet The Hulk de tweede tijd noteren. Wel startte de Duitser vanaf P5, vanwege een te hoge snelheid onder de rode vlag-situatie.

Hoewel Pérez nog altijd een contract heeft tot het einde van 2024 en het Oostenrijkse team vooral aan het proberen is om de Mexicaan weer aan de praat te krijgen, gaan er ook geluiden op voor een eventuele vervanging. Hoewel Red Bull Racing nooit echt een voorkeur voor een rijder heeft uitgesproken, zijn de verhoudingen binnen de renstal wel duidelijk. Volgens Windsor zou Hülkenberg zich beter kunnen schikken in die rol en degelijker kan de Duitser dichter op de huid van de Nederlander zitten, zo stelt Windsor op zijn YouTube-kanaal.

Pérez geeft soms niet thuis

Ondanks dat Pérez net als Max Verstappen over de snelste auto van het veld beschikt, haalt de Mexicaan er lang niet het tempo uit, wat zijn teamgenoot wel doet. "Nou, er zijn twee kanten van de garage bij Red Bull zoals we weten uit de tijd van Mark Webber/Sebastian Vettel en het heeft niets te maken met het willen bevoordelen van Max of het bevoordelen van Sergio Pérez. Het gaat erom hoe we het beste uit beide groepen in de garage kunnen halen en deze keer kon Sergio Pérez de banden gewoon niet aan de praat krijgen, ongeveer zoals we zagen in Melbourne en daarna in de kwalificatie voor de Grand Prix van Spanje", zo vindt Windsor dat de Mexicaanse bandenfluisteraar hierin nog tekort schiet.

Hülkenberg lijkt op Verstappen

Als oplossing wijst hij naar Hülkenberg: "Je zou bijna denken, dat als ze naar de tijden kijken, dan zullen ze denken: 'Waarom laten we Nico Hülkenberg niet in de andere auto rijden? Het zou de perfecte nummer twee zijn naast Max." Niet alleen de kwaliteiten op de baan zouden passen bij het team, ook de houding naast het circuit zou erop vooruit gaan. "[Hij is] een beetje zoals Max, gaat de baan op en zet gewoon die rondetijd neer aan het begin van Q3. En überhaupt al [vanuit] Q2 doorkomen was een grote prestatie. Zijn teamgenoot, Kevin Magnussen, was daar niet toe in staat", concludeert Windsor.

Ross Brawn

Flirt met topteams

Het is niet de eerste keer dat Hülkenberg in verband wordt gebracht met een zitje bij een topteam. In het verleden werd hij enkele keren aan Ferrari gelinkt, ook onthulde Ross Brawn in 2017 dat de Duitser de tweede keuze voor Mercedes was, na Lewis Hamilton. De Brit werd uiteindelijk gecontracteerd, maar Hülkenberg werd serieus overwogen. Ook in 2020 toen Alexander Albon het tempo van Verstappen niet kon volgen, kwam de naam de Duitser veelvuldig naar boven als ideale vervanger, maar het werd uiteindelijk Pérez.