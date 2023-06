Jan Bolscher

Woensdag 21 juni 2023 12:41

Max Verstappen is op koers om het oudste record uit het Formule 1-boekje te verbreken: de meeste ronden achtereenvolgend aan de leiding. Het huidige record dateert uit 1953 en staat op 305 ronden, maar de tweevoudig wereldkampioen komt met rasse schreden dichterbij.

Verstappen is bezig aan een bijzonder sterk jaar in de Formule 1. Na acht races heeft de Nederlander acht keer op het podium gestaan, waarbij hij twee keer zilver en zes keer goud mee naar huis mocht nemen. Al met al heeft dat geresulteerd in een nu al zeer riante voorsprong van 69 punten in het wereldkampioenschap bij de coureurs. Zijn huidige vorm in combinatie met het indrukwekkende pakket van Red Bull Racing, zorgen ervoor dat Verstappen in hoog tempo record na record verbreekt. Een hele bijzondere komt nu langzaam maar zeker ook dichterbij, al moet daar nog wel wat werk voor verzet worden.

Meeste ronden achtereenvolgend aan de leiding in de F1

Sinds de inhaalactie van Verstappen op Pérez in ronde 48 van de Grand Prix van Miami, heeft hij de leidende positie in de race namelijk niet meer uit handen gegeven. In totaal is de 25-jarige coureur nu 224 ronden achter elkaar aan de leiding gegaan in de Formule 1: 10 ronden in Miami, 78 ronden in Monaco, 66 ronden in Barcelona en 70 ronden in Canada. Daarmee staat hij op de vijfde plaats in het 'klassement.' Verstappen heeft nog 82 achtereenvolgende ronden aan de leiding nodig om het record te verbreken.

Het record staat al sinds 1953 op naam van Alberto Ascari met 305 ronden. Kanttekening hierbij is dat het destijds vanwege de langere raceafstanden, wat eenvoudiger was om langer aan de leiding te gaan. Ayrton Senna staat zowel op de tweede als derde plaats. De Braziliaan ging ooit 264 ronden en 237 ronden aan de leiding. Nigel Mansell staat op de vierde stek met 224 ronden, gevolgd door Sebastian Vettel met 205 ronden.

1. Alberto Ascari: 305 ronden

2. Ayrton Senna: 264 ronden

3. Ayrton Senna: 237 ronden

4. Nigel Mansell: 235 ronden

5. Max Verstappen: 224 ronden (reeks loopt nog)

6. Sebastian Vettel: 205 ronden