Woensdag 21 juni 2023 09:15 - Laatste update: 09:17

De Formule 1 wordt momenteel gedomineerd door Red Bull Racing en Max Verstappen. De Nederlander heeft na acht races acht keer op het podium gestaan en zes keer gewonnen. Fantastisch voor de fans van de Nederlander, maar anderen lopen er minder warm voor: bijvoorbeeld Claire Holt.

Holt is een Australische actrice en onder andere bekend van haar rollen in The Vampire Diaries, 47 Meters Down en H2O: Just add water. Met 7,5 miljoen volgers op Instagram is ze geen onbekende in de wereld van het witte doek, en via haar social media-kanalen laat ze regelmatig weten de Formule 1 te volgen. De 35-jarige blijkt echter geen groot van van Verstappen, die momenteel met een voorsprong van 69 punten aan de leiding gaat in het wereldkampioenschap. Op Instagram krijgt ze de vraag of ze nog steeds naar de koningsklasse kijkt, en het antwoord leest: "Ik hou ervan, maar ik ben het zat dat Max steeds alles wint. Ook denk ik dat hij een humeurige baby is en ik hoop dat Checo [Sergio Pérez] hem inmaakt."

