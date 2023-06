Jan Bolscher

Woensdag 21 juni 2023 08:30 - Laatste update: 08:31

George Russell vertelt dat zijn opmerkelijke crash tijdens de Grand Prix van Canada het gevolg was van een poging om Fernando Alonso onder druk te zetten. De Mercedes-coureur kon zijn weg vervolgen na het incident, maar zou later toch uitvallen.

Russell probeerde het gat naar de Aston Martin-coureur te dichten, nadat teammaat Lewis Hamilton eerder in de race al aan de tweevoudig wereldkampioen voorbij was te gaan. De 25-jarige Brit maakte echter een fout door de kerbstone aan de binnenkant van bocht acht/negen te raken, waardoor hij met zijn Mercedes in de muur belandde. Opvallend genoeg wist Russell zijn W14 terug naar de pits te brengen om vervolgens zijn weg weer te vervolgen, ondanks schade aan de voor- en achterkant van de auto.

Kerb geraakt

"Ten eerste mijn verontschuldigingen aan het team", vertelt Russell. "We hebben zoveel werk en moeite in dit weekend gestopt en een klein foutje heeft gigantische gevolgen. Ik deed alles wat ik kon om Fernando onder druk te zetten, waarna ik een beetje wijd raakte en de exit kerb raakte. Hierna belandde ik in de muur. Dat zijn minimaal twaalf punten die we vandaag op tafel hebben laten liggen."

Positieve punten

Russell vervolgt: "We hebben daarna goed werk geleverd door de auto weer mee te laten doen. Helaas hadden we een probleem met de remmen waardoor we moesten stoppen. Het voelde goed vanaf mijn kant, maar het team kan de data zien en zag dat we niet verder konden. Ik ben teleurgesteld in de race, maar er zijn positieve punten die we kunnen meenemen. De auto was snel op een circuit waar we niet hadden gedacht competitief te zijn."