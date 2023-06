Remy Ramjiawan

Voor hoofdstrategie bij Red Bull Racing Hannah Schmitz is de overwinning van Max Verstappen tijdens de Grand Prix van Hongarije uit 2022, de wedstrijd die haar de meeste voldoening heeft gegeven. De strateeg had voorheen Brazilië 2019 bovenaan het lijstje staan, maar de inhaalrace in Boedapest vond ze toch net iets mooier.

In de Talking Bull-podcast van Red Bull Racing gaat Schmitz in op haar werk als hoofdstrateeg bij het team. Daarin legt ze uit dat fans soms vergeten hoeveel mensen er achter de schermen bezig zijn met wat er op de baan gebeurt. Haar eigen rol is zo nu en dan uitgelicht, zeker tijdens de Grand Prix van Brazilië in 2019. Destijds haalde het team Verstappen vanaf leidende positie naar binnen om over te stappen op een setje gebruikte softbanden. De Nederlander moest daardoor Lewis Hamilton voorbij en dat was in dat tijdperk nog niet zomaar gedaan. De inmiddels tweevoudig kampioen wist het klusje te klaren en Schmitz mocht voor haar keuze mee naar het podium.

Boedapest

De race in São Paulo was haar favoriete wedstrijd, maar dat is inmiddels Hongarije 2022. "Voorheen zou ik Brazilië 2019 hebben genoemd. Maar inmiddels is dat Hongarije vorig jaar geworden. We begonnen op een wat ongewoonlijke startpositie (P10 red.) en het was best wel een strategische race, met meer dan één pitstop", zo herinnert Schmitz zich. Verstappen moest zich terugknokken vanaf de tiende plek en ging als een warm mes door de boter. Uiteindelijk wist de Nederlander, ondanks een spin, de race te winnen en dat ging gepaard met de nodige tactische keuzes.

Bijgedragen aan de overwinning

"We moesten een aantal beslissingen nemen tijdens die wedstrijd en dat Max dan uiteindelijk wint, komend vanaf P10, terwijl we noodzakelijkerwijs niet echt veel sneller waren dan de rest. Het was de combinatie van een aantal factoren en de strategie was een belangrijke. Voor mij is het dan fantastisch, als je echt het gevoel hebt dat je aan de overwinning hebt bijgedragen", aldus Schmitz.