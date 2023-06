Kimberley Hoefnagel

Zondag 18 juni 2023 02:39 - Laatste update: 02:39

In deze GPFans Recap nemen we je in vogelvlucht mee langs het meest gelezen Formule 1-nieuws van 17 juni. Onderstaand vind je de meest besproken onderwerpen uit de koningsklasse van de autosport gebundeld in één artikel. Zo ben je binnen een paar minuten weer volledig op de hoogte van alle ontwikkelingen.

Deze dag stond natuurlijk in het teken van de kwalificatie voor de Grand Prix van Canada. De dag werd afgetrapt met een kletsnatte derde vrije training, waarbij Max Verstappen als de grote winnaar uit de bus kwam. De Nederlander wist vervolgens tijdens een eveneens natte kwalificatie beslag te leggen op de pole position, voor Nico Hülkenberg op P2 en Fernando Alonso op P3. Verder deelde de FIA de nodige straffen uit, nam Christijan Albers het op voor Lance Stroll en vertelde Verstappen over zijn plannen met Verstappen.com Racing. Dit en meer lees je hieronder in onze gloednieuwe GPFans Recap.

Artikel gaat verder onder video

Verstappen sluit natte en rommelige derde vrije training in Canada als snelste af

Daar waar Max Verstappen tijdens de tweede vrije training in Canada nog een beetje zoekende was naar tempo, sloeg hij met de eerste tijd in de laatste oefensessie terug. De Nederlander klokte met een 1:23.106 de snelste tijd tijdens een kletsnatte laatste training in Montreal. Charles Leclerc wist uiteindelijk de tweede tijd op de klok te zetten en Fernando Alonso bracht zijn AMR23 thuis op P3. Nyck de Vries moest op zijn beurt genoegen nemen met de zestiende plek. Meer lezen? Klik hier.

Verstappen driftend naar pole position in Montreal, Hülkenberg op P2 na fascinerende kwalificatie

Max Verstappen heeft de kwalificatie in Montreal met een 1:25.858 als snelste weten af te sluiten in verraderlijke omstandigheden. In de regen liet Nico Hülkenberg zijn waarde zien en klokte hij een knappe tweede tijd en Fernando Alonso start de grote prijs van Canada als derde. Charles Leclerc en Sergio Pérez kenden beide een uitzonderlijk lastige sessie en wisten het niet tot Q3 te schoppen, terwijl het doek voor Nyck de Vries al aan het einde van Q1 viel. Meer lezen? Klik hier.

Russell grapt over onderzoek naar Red Bull: "Er liep daar een of andere gek rond"

Het raceweekend in Canada begon erg positief voor George Russell en zijn teamgenoten van Mercedes, al moest de Brit toegeven dat het een gekke dag was met alle onderbrekingen en hervattingen van het schema. Dat was echter niet het enige gekke wat Russell in Canada meemaakte, in de pitlane kwam hij namelijk ook nog een 'gek' tegen. "Er was een of andere gek, een Australische fan, in de pitstraat, terwijl ik wachtte om naar buiten te gaan. Ik weet niet wie het was, maar hij wees met zijn vingertje naar me. Het was ergens bij Red Bull, dus de beelden moeten gecheckt worden om te zien of ze onderzocht moeten worden," lachte de 25-jarige Brit Meer lezen? Klik hier.

Albers neemt het op voor Stroll: "Dat lukte Verstappen niet"

Christijan Albers is van mening dat Lance Stroll over meer kwaliteiten beschikt dan veel mensen lijken te denken. Hoewel Albers moet toegeven dat Stroll wellicht niet zo getalenteerd is als sommige andere coureurs, stelt hij dat Stroll wel degelijk ver zou kunnen komen als hij maar hard genoeg werkt. "Hij heeft tegen dat hij het zoontje van de baas is, maar in de klasse’s voor de Formule 1 reed hij ook niet verkeerd. Hij is ook kampioen in de Formule 3 geworden, dat is Max Verstappen niet gelukt. Max is een natuurtalent en wint alles, maar is geen F3-kampioen." Meer lezen? Klik hier.

Verstappen over plannen met eigen racetak: "Hoop een mooi team op te bouwen"

Max Verstappen is niet alleen op de baan ontzettend druk bezig, maar ook zeker naast de baan. De Nederlander richtte een tijdje geleden zijn eigen raceteam op, genaamd Verstappen.com Racing. We zien vader Jos tijdens rallywedstrijden steeds vaker in actie komen in de kleuren van Verstappen.com Racing en daarnaast doet Thierry Vermeulen namens het team mee in de DTM. Hoewel het team nog redelijk in de kinderschoenen staat, heeft de tweevoudig wereldkampioen grootste plannen. “Dit is pas het begin van alles”, legt Verstappen daarover uit in gesprek met De Telegraaf. “Natuurlijk ligt mijn belangrijkste focus op dit moment op de Formule 1, maar ik wil uiteindelijk ook andere dingen doen", zo vertelt hij. Meer lezen? Klik hier.

Hülkenberg, Sainz, Tsunoda en Stroll bestraft door FIA na incidenten kwalificatie

Na afloop van de kwalificatie heeft de FIA maar liefst vier coureurs bestraft vanwege incidenten tijdens de kwalificatie. Carlos Sainz ontving een gridstraf van drie plaatsen vanwege het hinderen van Pierre Gasly, Yuki Tsunoda kreeg dezelfde straf voor het hinderen van Nico Hülkenberg en Lance Stroll voor het hinderen van Esteban Ocon. Hülkenberg, die zich als tweede kwalificeerde voor de Grand Prix van Canada, ontving eveneens drie plaatsen gridstraf. De Duitser hield zich tijdens de kwalificatie niet aan de minimumtijd die de FIA stelt in artikel 37.6 a van het sportreglement. Meer lezen? Klik hier.