Verstappen sluit natte en rommelige derde vrije training in Canada als snelste af

Daar waar Max Verstappen nog even zoekende was in de tweede training, sloeg hij met de eerste tijd in de laatste oefensessie terug. De Nederlander was met een 1:23.106 de snelste tijdens een natte laatste training in Montreal. Charles Leclerc wist uiteindelijk de tweede tijd op de klok te zetten en Fernando Alonso bracht zijn AMR23 thuis op P3.

De derde vrije training werd afgetrapt met een flinke regenbui die rondom en vooral ook boven het circuit hing. Het was daarnaast zo'n 14 graden Celsius en het asfalt van het Circuit Gilles Villeneuve werd gemeten op zo'n 17 graden Celsius. Het was in het begin van de sessie dan ook even gokken voor de teams, wat nu precies de beste band was om de sessie aan te vangen.

Regenbanden of intermediates?

Het duo van Haas kwam als eerste de baan op, toen het licht in Montreal op groen ging voor de laatste oefensessie. Beide heren kozen voor de blauwe band en hoewel het was gestopt met druppelen, lagen er toch nog flink wat plassen op het circuit. Kevin Magnussen gaf na zijn installatierondje aan zijn engineer door dat de full wets inderdaad op dat moment de beste keuze was en de Deen liet kort daarna de snelste tijd met een 1:34.797 noteren.

Na tien minuten waren er al wat meer coureurs de baan opgereden. Fernando Alonso was vervolgens de eerste coureur die geswitcht was naar de intermediates, terwijl Yuki Tsunoda de eerste rijder was die kortstondig voor een gele vlag situatie zorgde. De Japanner verloor zijn AT04 in bocht vier en raakte in een spin, maar kon zijn weg zonder schade vervolgen. Ook Alexander Albon had kort daarvoor een momentje, de Britse Thai kon zijn Williams niet op tijd afremmen bij het ingaan van de laatste bocht.

Eerste tijden druppelen binnen

Verstappen en PĆ©rez waren inmiddels ook op het circuit terug te vinden. Met nog 47 minuten te gaan kozen zij voor de full wets, maar Alonso was op dat moment bezig met paarse sectoren op de inters. De Spanjaard kon zijn rondje niet afmaken, want hij ook hij schoot door in de laatste bocht. Verstappen liet een 1:29.190 noteren en was daarmee op dat moment de snelste man. Leclerc stond op 0.144 seconde met de groene banden onder de SF-23.

Het omslagpunt om over te stappen naar de intermediates was aangebroken met zo'n 35 minuten op het bord, want Alonso wist de snelste tijd op de klok te zetten. Even later kwam Carlos Sainz daar vervolgens onderdoor. Ook Nico HĆ¼lkenberg kon goed met de omstandigheden omgaan, want hij wist zichzelf op de derde plek te zetten. Ferrari was begonnen op de groene banden en lieten wederom een sterk tempo zien, want na een half uurtje leidde Leclerc de sessie, met Sainz daarachter. Verstappen meldde op dat moment dat het terugschakelen nog altijd niet goed voelde en de Nederlander had op dat moment 'slechts' de vijfde tijd in handen. Toch bleken de problemen snel opgelost te zijn, want een rondje later was de Limburger de snelste man met een 1:24.977.

Rode vlag

Albon en Sainz zaten elkaar op dat moment al een aantal keren in de weg, waarbij de Williams-coureur tot twee keer toe flink werd opgehouden. Even later was het raak voor Sainz, die al de hele sessie aan het worstelen was met zijn wagen. De Spanjaard zat bij het ingaan van de eerste bocht net iets te veel op witte lijn, verloor daardoor de achterkant van de wagen en knalde voorwaarts de tecpro barrier in. De rode vlag werd vervolgens gezwaaid om de Ferrari van de baan te halen en Sainz was ongedeerd zijn auto uitgeklommen.

Hervatting

Met nog twintig minuten te gaan werd de sessie hervat. Het waren Lewis Hamilton en George Russell die vervolgens als eerste op de baan waren gereden, beide heren deden dat op de groene banden. De zevenvoudig kampioen vergaloppeerde zich een rondje later en ging rechtdoor in de eerste bocht en moest om de nieuwe bandenstapels heen, die er voor dit weekend zijn neergezet. Verstappen reed op dat moment ook op de baan en had nog altijd de snelste tijd in handen met een 1:24.480. Een rondje later verscherpte hij dat naar een 1:23.154.

Met nog tien minuten op de klok gaf Hamilton aan dat hij 'zijn tijd aan het verdoen was' en hij wilde naar de pitbox. Op dat moment ging het ook harder regenen en Verstappen had wederom iets van zijn tijd afgehaald en had inmiddels een 1:23.106 achter zijn naam staan. Leclerc kon nog in de buurt komen, maar moest 0.291 toegeven op de Nederlander. Alonso was uiteindelijk de man die de derde tijd achter zijn naam had staan op 1.4 seconden. Magnussen en Sainz complementeerden de top vijf.