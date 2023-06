Vincent Bruins

Zaterdag 17 juni 2023 16:47 - Laatste update: 17:13

Mercedes maakte een uitstekende vrijdag mee tijdens de Grand Prix van Canada. Lewis Hamilton en George Russell zorgden voor een één-tweeresultaat voor de Duitse renstal in Vrije Training 2 met de zevenvoudig wereldkampioen bovenaan de tijdenlijst. Het hoogtepunt van de dag van Russell bleek echter een geinige interactie te zijn geweest met "een of andere gek" bij Red Bull.

De beide coureurs wisten geen tijd neer te zetten in Vrije Training 1. Na een aantal minuten werd die sessie geneutraliseerd, vanwege de stilgevallen Alpine van Pierre Gasly, maar de training werd vervolgens niet hervat. De CCTV-camera's werkten niet meer en konden niet voor het einde van de sessie gerepareerd worden.

Artikel gaat verder onder video

Een gekke, Australische fan

"Het was natuurlijk een rare dag met wat er gebeurde in VT1 en de verlenging van VT2," legde Russell uit over zijn vrijdag tegenover Sky Sports F1. "De rondetijden betekenen niet zoveel, omdat we onze kwalificatierun tegen het eind van de sessie deden, toen de baan sneller was. Het is erg hobbelig." Hij grapte vervolgens over een geinige interactie met Daniel Ricciardo: "Er was een of andere gek, een Australische fan, in de pitstraat, terwijl ik wachtte om naar buiten te gaan. Ik weet niet wie het was, maar hij wees met zijn vingertje naar me. Het was ergens bij Red Bull, dus de beelden moeten gecheckt worden om te zien of ze onderzocht moeten worden," lachte de 25-jarige Brit.

OOK INTERESSANT: Ricciardo tekent F1-contract voor drie Grands Prix als commentator ESPN

Hamilton kijkt uit naar regenachtige kwalificatie

Ook Russells teamgenoot Lewis Hamilton vindt de hobbels een uitdaging, maar hij kijkt desondanks uit naar de kwalificatie: "Ik vind het zo leuk om op dit circuit te rijden, het is fantastisch! Vanaf het moment dat je de pitstraat verlaat, denk je gewoon 'ja, dit is geweldig!' Het is echter waarschijnlijk het hobbeligste circuit waar we in lange tijd op hebben gereden. Ik denk dat iedereen aan het worstelen is met de hobbels. Over het algemeen voelde de auto niet slecht aan, maar we hebben zeker nog wat werk voor de boeg. We moeten gewoon onze stabiliteit en de balans door de bochten verbeteren, en ik denk dat dat goed komt. De auto is over het algemeen een stap vooruit ten opzichte van eerder in het seizoen en ik denk dat ik de verbeteringen voel die we in Monaco en Barcelona al zagen. Ik hou van de regen, dus we gaan proberen wat plezier te maken."