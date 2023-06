Albers neemt het op voor Stroll: "Hij is F3-kampioen geworden, dat lukte Verstappen niet"

Jordy Stuivenberg

Zaterdag 17 juni 2023 11:50 - Laatste update: 11:52

Christijan Albers is van mening dat Lance Stroll over meer kwaliteiten beschikt dan menigeen denkt, al is hij misschien niet zo getalenteerd als een aantal van zijn collega’s. De analist van Viaplay stelt dat de Canadees ver kan komen door hard te blijven werken.

In Studio Formule 1 komen de verrichtingen van Stroll aan bod en collega’s Giedo van der Garde en Rudy van Buren doen daar wat lacherig over. Dat is tegen het zere been van Albers, die stelt dat Stroll het met een teamgenoot als Fernando Alonso ook gewoon heel zwaar heeft. “We doen er een beetje gemakzuchtig over, maar Alonso is niet de eerste de beste die naast je zit. Dat is een wereldkampioen die serieus gas kan geven, ook op zijn leeftijd.

“We hebben ook gezien dat Ocon het niet altijd makkelijk met hem had. Als je ze met elkaar vergelijkt, vind ik niet eens dat hij het zo slecht doet. De wilskracht die hij had om in Bahrein terug te komen met die polsen (Stroll was net geopereerd aan een polsbreuk - red.) laat ook zijn sportmentaliteit zien. Misschien weet zijn vader ook wel dat hij niet de snelste is, maar Nico Rosberg was in vergelijking met Lewis Hamilton ook niet de betere coureur. Toch werd hij wereldkampioen.”

Zoontje van de baas

Albers moet wel toegeven dat Stroll als miljardairszoon de schijn tegen heeft en dus altijd kritiek zal blijven krijgen. “Hij heeft tegen dat hij het zoontje van de baas is, maar in de klasse’s voor de Formule 1 reed hij ook niet verkeerd. Hij is ook kampioen in de Formule 3 geworden, dat is Max Verstappen niet gelukt. Max is een natuurtalent en wint alles, maar is geen F3-kampioen. Het kan ook zijn dat je een werktalent bent. Als je er dan maar bij blijft en iemand anders valt uit, heb je altijd mogelijkheden. Hij heeft niet voor niets een keer op pole position gestaan.”