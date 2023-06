Verstappen driftend naar pole position in Montreal, Hülkenberg op P2 na fascinerende kwalificatie

Remy Ramjiawan

Max Verstappen heeft de kwalificatie in Montreal met een 1:25.858 als snelste weten af te sluiten in verraderlijke omstandigheden. In de regen liet Nico Hülkenberg zijn waarde zien en klokte hij een knappe tweede tijd en Fernando Alonso start de grote prijs van Canada als derde.

Het hele weekend werd al geteisterd door regenbuien en dat was tijdens de kwalificatie niet anders. Hoewel het aan het einde van derde vrije training weer flink aan het regenen was, was dat tijdens de kwalificatie gereduceerd tot motregen. De buitentemperatuur was 16 graden Celsius en de baantemperatuur was slechts 18 graden Celsius en dus was het opwarmen van de banden nog belangrijker dan normaal.

Q1: Zhou zorgt voor vroegtijdige rode vlag

Aan de start van Q1 stond het hele veld klaar met intermediates. Tijdens de installatieronde van de coureurs kwam Zhou Guanyu erachter dat er een probleem met de aandrijving van zijn auto was en de Chinese coureur rolde nog even verder, maar parkeerde zijn Alfa Romeo in de uitloopstrook van bocht zeven. Zoals de wedstrijdleiding eigenlijk altijd doet, kwam er een code rood, maar die bleek uiteindelijk niet nodig te zijn. Zhou kreeg zijn wagen weer aan de praat en kon op eigen houtje weer richting de pitstraat rijden.

Met nog 14 minuten op de klok werd de sessie hervat. Iedereen behalve de Mercedessen waren op de baan terug te vinden en zelfs Zhou kon na een korte controle weer het circuit op. Veel coureurs waren toch de grenzen aan het opzoeken, want Pérez schoot even door in bocht acht en Leclerc had een soortgelijk momentje in dezelfde bocht. Ook Hamilton ging in bocht drie even door het gras. Met nog acht minuten te gaan had Alonso met een 1:22.655 de snelste tijd in handen, daarachter stonden Verstappen en Leclerc. Er begonnen op een gegeven moment droge lijnen te ontstaan op het circuit, maar Verstappen gaf via de boordradio aan dat hij nog niet over wilde stappen naar de droogweerbanden.

In Q1 gaat echter alleen de top vijftien door en met nog drie minuten op de klok zaten Gasly, De Vries, Tsunoda, Sargeant en Zhou in de gevarenzone. Beide AlphaTauri-coureurs gingen naar binnen voor een vers setje rubber, maar dat was uiteindelijk niet genoeg. Samen met Gasly, Sargeant en Zhou vielen de mannen van het zusterteam van Red Bull Racing af in de eerste kwalificatiesessie. Verstappen was uiteindelijk de snelste in Q1, voor Alonso en Hamilton. Gasly was achteraf niet te spreken over Sainz, want de 28-jarige Ferrari-coureur zat de Fransman in de weg.

Q2: Williams bovenaan in tweede sessie

Aan het begin van Q2 kreeg Norris te horen dat er meer regen aankwam, maar er waren duidelijke droge lijnen te bespeuren op het Circuit Gilles Villeneuve. Verstappen was bezig met paarse sectoren op de intermediates en Albon was de eerste die een gokje nam, door op softs naar buiten te rijden. Ook Leclerc was aan het discussiëren met zijn engineer over wat nu de beste keuze was. Ondertussen waren alle ogen op Albon gericht, want als hij een snelle tijd zou rijden, dan waren de droogweerbanden toch de beste keuze.

Stroll maakte voor het thuispubliek een pirouetje toen hij op weg ging naar bocht zes en hij kon het voorval wonderbaarlijk genoeg zonder schade afdoen. Albon liet de eerste tijd op het bord noteren en het was het startschot voor iedereen om ook over te gaan op rood. Ook Verstappen was overgegaan op rood, maar gaf direct aan dat het toch aan het druppelen was. Alonso was nog altijd op de intermediates bezig en hij was maar twee tienden langzamer dan Albon, die daarna zijn snelste tijd verbeterde. Verstappen kon er op de zachtste compound ook niet aankomen en was uiteindelijk 0.367 langzamer dan zijn collega bij Williams.

In de gevarenzone stonden met nog vier minuten te gaan: Leclerc, Pérez, Stroll, Magnussen en Bottas. Op dat moment ging het weer iets harder regenen en de Mexicaan in dienst van Red Bull ging over op een setje intermediates, net als Leclerc en Hamilton. Voor Leclerc en Pérez was het eigenlijk al wel duidelijk, maar beide heren konden hun tijd op de groene band niet verbeteren en kozen ervoor om hun ronden af te breken. Uiteindelijk bleven zij net als Stroll, Magnussen en Bottas achter in Q2.

Q3: Glibberen en glijden

Aan de start van Q3 stond Verstappen als eerste klaar bij het stoplicht. Het was ondertussen weer een stuk harder gaan regenen en iedereen kwam de baan op met intermediates. Verstappen worstelde met de RB19, maar kon er toch een 1:27.059 uitpersen en daarmee had hij de voorlopig poletijd in handen. Alonso was ook erg rap bezig, maar zette zijn AMR23 op 0.227 seconde afstand neer van de Nederlander. Ondertussen had Piastri de controle over de MCL60 verloren en stond hij achterwaarts in de muur in het uitkomen van bocht zeven. Nico Hülkenberg was vlak voordat de code rood viel nog even sneller gegaan dan Alonso en stond op de voorlopige tweede plek. Verstappen had ook zijn tijd nog verbeterd naar een 1:25.858.

Met nog iets meer dan zeven minuten te gaan ging het licht weer op groen. Alonso voorspelde op dat moment dat niemand zich meer zou gaan verbeteren. Ook Verstappen sloot zich daar bij aan, want hij vertelde aan engineer Gianpiero Lambiase dat het een stuk natter was dan voor de rode vlag. Sainz probeerde nog even een ronden neer te zetten, maar schoof in bocht één door en dat was veelzeggend. Uiteindelijk kon niemand zijn tijd verbeteren en daardoor was de 1:25.858 van Verstappen de pole position tijd. Hülkenberg is de verrassende nummer twee en Alonso start de Grand Prix van Canada vanaf de derde plek.