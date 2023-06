Verstappen over plannen met eigen racetak: "Hoop een mooi team op te bouwen"

Jordy Stuivenberg

Zaterdag 17 juni 2023 14:17 - Laatste update: 14:18

Max Verstappen is niet alleen in de Formule 1 bezig een imperium op te bouwen. Ook buiten de koningsklasse van de autosport is hij met Verstappen.com Racing steeds serieuzer bezig. De regerend wereldkampioen hoopt zijn eigen racetak de komende jaren nog meer op de kaart te zetten.

Verstappen.com Racing is natuurlijk gelieerd aan Team Redline, het simraceteam waar de Nederlander al enige jaren voor uitkomt. Daarnaast zien we vader Jos in de kleuren van Verstappen.com Racing steeds vaker in actie komen tijdens rallywedstrijden en doet Thierry Vermeulen namens het team mee in de DTM. Het lijkt op dit moment dus nogal een familie-aangelegenheid, zeker omdat Thierry de zoon is van manager Raymond Vermeulen.

“Dit is pas het begin van alles”, legt Verstappen daarover uit in gesprek met De Telegraaf. “Natuurlijk ligt mijn belangrijkste focus op dit moment op de Formule 1, maar ik wil uiteindelijk ook andere dingen doen. We zijn nu al volop bezig met de vervolgstappen en ik verwacht dat daar binnen één of twee jaar meer uitkomt. Uiteindelijk hoop ik een mooi, eigen team op te bouwen dat mee kan doen in verschillende klasse’s in de autosport.”

Verstappen doet ook al een klein beetje uit de doeken wat we van Verstappen.com Racing kunnen verwachten. De toevoeging .com lijkt niet toevallig gekozen, want de virtuele wereld speelt een belangrijke rol. “Ik ben er heel druk mee en heb veel ideeën en plannen. Niet eens voor mijzelf om in te racen, maar wel voor anderen”, zegt Verstappen, die simracers wil helpen de overstap te maken naar het circuit. “Misschien niet zozeer in de Formule 1, maar ik probeer wel iets te creëren in bijvoorbeeld het langeafstandsracen of de GT-wereld. Dat is een passie voor mij, om dat te bewerkstelligen.”