'Verstappen nog niet op niveau van Schumacher en Hamilton', GP Canada vindt doorgang | GPFans Recap

Vincent Bruins

Donderdag 8 juni 2023 21:43

In deze GPFans Recap nemen we je in vogelvlucht mee langs het meest gelezen Formule 1-nieuws van vandaag. Onderstaand vind je de meest besproken onderwerpen uit de koningsklasse van de autosport gebundeld in één artikel. Zo ben je binnen een paar minuten weer volledig op de hoogte van alle ontwikkelingen.

Max Verstappen blikte terug naar een onderonsje met Johan Cruijff in 2016 en praat over extra capaciteit die een aantal coureurs in de Formule 1 hebben. Volgens Richard Bradley zit de Nederlander nog niet op hetzelfde niveau als sommige andere legendes uit de koningsklasse. Toto Wolff complimenteert wederom zijn rivalen bij Red Bull, maar de Mercedes-teambaas waarschuwt dat als iemand de dominantie van Verstappen kan doorbreken, dat het Lewis Hamilton en George Russell zijn. Hamilton laat ook weten, wanneer hij denkt Red Bull uit te kunnen dagen. Verder heeft de Formule 1 bevestigd dat de Grand Prix van Canada volgende week gewoon doorgaat, ondanks felle bosbranden, en de koningsklasse zal met een dramaserie komen over een fictief familieteam.

Verstappen over extra capaciteit: "Er zijn maar een paar coureurs die dat hebben"

Afgelopen weekend was Max Verstappen tijdens het besturen van de RB19 soms aan het grappen over de boardradio. De Nederlander beschikt volgens sommige kenners over extra capaciteit in de auto en bij The Times gaat de tweevoudig kampioen daar op in. Hij ziet het namelijk zelf ook bij collega's, zoals bijvoorbeeld Fernando Alonso. Verstappen blikt bij het Britse medium terug naar 2016, toen hij een onderonsje met niemand minder dan voetballegende Johan Cruijff had: "Het zit zo met mensen zoals hij, ze zijn zo getalenteerd, als ze spelen of racen hebben ze zoveel meer capaciteit om aan andere dingen te denken. Ik denk dat hij zo was toen hij speelde of coachte; zijn visie was zoveel breder dan die van de meeste andere mensen. Ik denk graag dat extra capaciteit ook in de Formule 1 een groot voordeel is. Je kunt zoiets niet trainen. Er zijn maar een paar coureurs die dat hebben." Meer lezen? Klik hier!

Wolff ziet Hamilton en Russell als beste opties om dominantie Red Bull tegen te gaan

Toto Wolff heeft beweerd dat als Red Bull elke Formule 1-race dit seizoen zou winnen, dat 'niet goed zou zijn' voor de sport. De Oostenrijker staat erop dat Mercedes 'de beste coureurs heeft' om de dominantie tegen te gaan. Volgens Wolff moet Red Bull wel alle complimenten krijgen, omdat zij de regels tot nu toe beter begrijpen dan de overige negen teams. "F1 is altijd zo ontworpen dat de besten moeten winnen", vertelde Wolff aan het Oostenrijkse Oe24. “De regels zijn voor iedereen gelijk. Als een team het beter doet, moet je dat zonder afgunst erkennen. Red Bull maakte het beste van de situatie en deed het beste werk." Op de vraag of Red Bull zou kunnen voorkomen dat een ander team dit seizoen een race wint, antwoordde hij: "Ik hoop van niet, want dat zou niet goed zijn voor de Formule 1. Maar ze hebben een auto waarmee dit kan." Meer lezen? Klik hier!

Bradley ziet Verstappen nog niet op niveau van Schumacher, Senna en Hamilton

Max Verstappen maakt momenteel, met de manier waarop hij domineert, in de Formule 1 veel indruk en de Nederlander wordt langzaam maar zeker met de grootste coureurs aller tijden vergeleken. Richard Bradley heeft echter het gevoel dat Verstappen nog moet bewijzen het ook in een mindere auto te kunnen, zoals de grote coureurs ook ooit deden. De Le Mans-winnaar vindt de vergelijkingen dus voorlopig nog niet terecht: "De reden is dat sinds hij bij Red Bull zit, heeft hij altijd een auto gehad om mee te kunnen vechten. Alle grootheden hebben op een bepaald punt in hun carrière een auto gehad die niet tot het beste materiaal behoorde en dat wisten ze ook te laten werken", vertelt hij in de On Track GP-podcast. "We zagen bijvoorbeeld Lewis in de McLaren van 2009, Schumacher tijdens zijn eerste kampioenschappen, Senna toen hij de beroemde Donnington Grand Prix in 1993 won. Ze hebben allemaal een tijd gehad dat ze niet over competitief materiaal beschikten." Meer lezen? Klik hier!

Hamilton omcirkelt datum in agenda: 'Dan hopelijk Red Bull uitdagen'

Lewis Hamilton ziet de toekomst een stuk zonniger in sinds de Grand Prix van Spanje. Op het Circuit de Catalunya scoorde Mercedes een dubbel podium en was het sneller dan Aston Martin en Ferrari. Hamilton wil nu vooral naar voren kijken en heeft wel een idee wanneer hij Max Verstappen ongeveer zou kunnen uitdagen. "Voor mij is het absoluut de beste auto die ik in de afgelopen anderhalf jaar heb gehad", zo vertelde Hamilton in gesprek met Racer. “Dat is een pluim voor de geweldige groep mensen die we in de fabriek hebben, die hard blijven werken en de auto vooruit helpen. Het (de W14, red.) voelde beter aan dan het de afgelopen 14 tot 15 maanden ooit heeft gedaan. Dat is superbemoedigend. Ik denk niet alleen voor mij, maar voor iedereen in het team. Dit zal een grote opsteker zijn voor ieders moraal. Die energie gaan we gebruiken om de auto verder te ontwikkelen.” Meer lezen? Klik hier!

Formule 1 bevestigt dat Canadese Grand Prix doorgaat ondanks felle bosbranden

Momenteel wordt Canada geteisterd door een van de grootste bosbranden uit de geschiedenis van het Noord-Amerikaanse land. Het vuur zou twaalf keer sneller om zich heen slaan dan normaal in dit seizoen en dat zorgt voor enorme problemen in de provincie Quebec en de grenzende gebieden. De verwoestende branden zorgen ervoor dat de luchtkwaliteit en het zicht ontzettend verslechtert. De wind neemt de rook van de bosbranden in Centraal-Quebec mee naar het zuiden, helemaal tot aan het noorden en noordoosten van de Verenigde Staten. De luchtkwaliteit in New York City, dat door de rook al twee dagen oranje gloeit, is ontzettend ongezond en in de staat Pennsylvania zelfs gevaarlijk. Op de kaart van de luchtkwaliteit is echter te zien dat de rook momenteel de stad Montreal, dat helemaal in het oosten van de provincie Quebec ligt, mist. De Formule 1 heeft bevestigd dat de Grand Prix van Canada geen risico loopt en dus gewoon doorgaat. Meer lezen? Klik hier!

Formule 1 gaat nieuwe dramaserie produceren met actrice Felicity Jones

De Formule 1 zal voor het eerst een dramaserie voor televisie produceren. De dramaserie zal 'One' heten en de ster van de show zal niemand minder dan Felicity Jones zijn. Het verhaal, dat zal gaan over een fictief familieteam, wordt geschreven door Mark Fergus en Hawk Ostby. Bedrock Entertainment zal het samen met de Formule 1 produceren. Bedrock Entertainment is ontstaan uit een samenwerking tussen ITV Studios America, Tony To, een regisseur van de Emmy- en Golden Globe-winnende miniserie Band of Brothers, en True Detective-producent Dan Sackheim. Isabelle Stewart, hoofd van Original Content bij de Formule 1, beschreef Jones als "een van de meest getalenteerd en innemende actrices ter wereld". Het is nog niet bekend, wanneer de serie zal uitkomen. Hollywood-schrijvers zijn momenteel aan het staken. Meer lezen? Klik hier!