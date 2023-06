Vincent Bruins

De Formule 1 zal voor het eerst een dramaserie voor televisie produceren. Het verhaal zal gaan over een fictief familieteam in de koningsklasse. De hoofdrol zal gespeeld worden door Felicity Jones, bekend van onder andere The Amazing Spider-Man 2, The Theory of Everything en Rogue One: A Star Wars Story.

Sinds de overname door Liberty Media, is de Formule 1 steeds vaker te zien op de televisie en op streamingsdiensten buiten Grand Prix-weekenden om. Vanaf 2018 ging het een samenwerking aan met Netflix om de docudrama Drive to Survive te maken. Daar zijn ondertussen vijf seizoenen van geproduceerd. Nu komt de top van de autosport dus met een fictieve dramaserie.

De dramaserie zal 'One' heten en de ster van de show zal niemand minder dan Felicity Jones zijn. Het verhaal wordt geschreven door Mark Fergus en Hawk Ostby. Bedrock Entertainment zal het samen met de Formule 1 produceren. Bedrock Entertainment is ontstaan uit een samenwerking tussen ITV Studios America, Tony To, een regisseur van de Emmy- en Golden Globe-winnende miniserie Band of Brothers, en True Detective-producent Dan Sackheim. Het verhaal zal dus gaan over een fictief familieteam. Het is nog niet bekend, wanneer de serie zal uitkomen. Hollywood-schrijvers zijn momenteel aan het staken.

Puntje van je stoel

"Het is een eer om deel uit te maken van deze unieke en geweldige samenwerking met de Formule 1," vertelde Felicity Jones tegenover Deadline. "De wereld van F1, waarin veel op het spel staat, zorgt voortdurend voor drama waarvan je op het puntje van je stoel gaat zitten en om dan een show te mogen creëren, gebaseerd op deze wereld, is iets om enthousiast naar uit te kunnen kijken. Ik voel me ongelooflijk bevoorrecht om samen te werken met dit getalenteerde team, waaronder Mark en Hawk, Tony en het team van Bedrock Entertainment, en het hele team van F1 om ons verhaal op het grote scherm te brengen." Isabelle Stewart, hoofd van Original Content bij de Formule 1, beschreef Jones als "een van de meest getalenteerd en innemende actrices ter wereld".