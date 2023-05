Remy Ramjiawan

Zondag 21 mei 2023 18:27 - Laatste update: 18:44

Red Bull-teambaas Christian Horner heeft in het verleden fragmenten voor Drive to Survive tegengehouden, voordat het werd verwerkt in de daadwerkelijke serie. De teambaas legt in gesprek met de Financial Times uit dat hij weleens vergeet dat alles wordt opgenomen en dat hij daarom moest ingrijpen.

De populaire serie Drive to Survive heeft voor een nieuwe groep fans gezorgd binnen de Formule 1. Toch is er na de eerste paar seizoen wat kritiek gekomen op het vertellen van de verhalen binnen de serie. Zo werden er soms rivaliteiten gecreëerd, die er niet waren en namen de producenten wel vaker een loopje met de waarheid, in de hoop iets meer amusement te bieden. Ook Horner geeft toe dat hij weleens heeft moeten ingrijpen zodat sommige beelden niet zouden worden getoond.

Uren en uren aan inhoud

De renstallen hebben volgens de teambaas de gelegenheid om eenmalig aan te geven welke beelden ze liever niet terugzien in de docuserie. "Je moet niet vergeten dat het een tv-show is. Ze leggen uren en uren aan inhoud vast", opent Horner. Van al die uren aan opnames kiest de montage wat er bruikbaar is en dat ligt niet altijd in lijn met wat de teams graag naar buiten willen brengen. "Aan het einde van het seizoen hebben ze (producenten red.) de neiging om alleen de clips van jou en je team toe te sturen."

'Heb ik dat echt gezegd?'

In die clips wordt Horner aan zijn eigen uitspraken herinnert, al weet hij van sommigen niet meer dat hij ze heeft gedaan. "Soms denk je dan: 'Heb ik dat echt gezegd? Heb ik echt iemand een 'See You Next Tuesday' genoemd?", zo verwijst hij naar een Brits scheldwoord. "Op dat moment zeggen we 'dat kun je er niet in zetten, er is een deel van de auto dat je niet kan laten zien'. Dat is namelijk de enige uitweg uit de gevangenis die we dan hebben", aldus Horner.