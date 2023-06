Remy Ramjiawan

Donderdag 8 juni 2023 07:03

Ook dit weekend was Max Verstappen tijdens het besturen van de RB19 soms aan het grappen over de boordradio. De Nederlander beschikt volgens sommige kenners over extra capaciteit in de auto en bij The Times gaat de tweevoudig kampioen daar op in. Hij ziet het namelijk zelf ook bij collega's, zoals bijvoorbeeld Fernando Alonso.

Daar waar veel coureurs tijdens het racen op het scherp van de snede zitten en er eigenlijk niets bij kunnen hebben, horen we soms ook coureurs die tijdens het rijden bijna aan het ontspannen zijn. Alonso zag in Miami teamgenoot Lance Stroll een inhaalactie maken op het grote scherm, terwijl hij zelf ook de AMR23 onder controle moest houden. Verstappen blikt bij het Britse medium terug naar 2016, toen hij een onderonsje met niemand minder dan voetballegende Johan Cruijff had.

Artikel gaat verder onder video

Niet te trainen

"Het zit zo met mensen zoals hij, ze zijn zo getalenteerd, als ze spelen of racen hebben ze zoveel meer capaciteit om aan andere dingen te denken. Ik denk dat hij zo was toen hij speelde of coachte; zijn visie was zoveel breder dan die van de meeste andere mensen", zo vertelt de Limburger over Cruijff. Verstappen trekt de vergelijking met de Formule 1. "Ik denk graag dat extra capaciteit ook in de Formule 1 een groot voordeel is. Je kunt zoiets niet trainen. Er zijn maar een paar coureurs die dat hebben", vertelt Verstappen.

'Zo zie ik het gewoon'

Op de vraag wie die anderen dan zijn: "Voor mij zeker Fernando [Alonso] - ik voel dat aan de manier waarop hij in de auto opereert, hij pikt kleine dingen op en laat die extra capaciteit zien - hij rijdt nog steeds op de limiet, maar denkt ook aan andere dingen." Die andere kampioen in de Formule 1, Lewis Hamilton, wordt echter niet genoemd. "Nee, want Fernando valt daarmee meer op. Mensen zullen me waarschijnlijk gaan haten omdat ik dat [zeg], maar zo zie ik het gewoon."