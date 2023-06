Jeen Grievink

Donderdag 8 juni 2023 10:53 - Laatste update: 10:54

Lewis Hamilton ziet de toekomst een stuk zonniger in sinds de Grand Prix van Spanje. Op het Circuit de Catalunya scoorde Mercedes een dubbel podium en was het sneller dan Aston Martin en Ferrari. Hamilton wil nu vooral naar voren kijken en heeft wel een idee wanneer hij Max Verstappen ongeveer zou kunnen uitdagen.

Mercedes introduceerde in Monaco een groot updatepakket, waarmee vooral de sidepods onder handen werden genomen. Op het nauwe stratencircuit kon de potentie van het pakket nog niet echt worden gemeten, maar in Barcelona was dat wel het geval. Na het dubbele podium concludeerde Mercedes dat ze de juiste weg zijn ingeslagen. Zowel Hamilton als teamgenoot George Russell wisten Ferrari en Aston Martin van zich af te houden. Hoewel het slechts één race betreft, wil Hamilton nu al vooruit kijken, richting Red Bull Racing. De zevenvoudig wereldkampioen is er heilig van overtuigd dat de W14 vanaf nu alleen nog maar sterker wordt.

Artikel gaat verder onder video

Hamilton heeft sterkste Mercedes sinds anderhalf jaar

"Voor mij is het absoluut de beste auto die ik in de afgelopen anderhalf jaar heb gehad", zo vertelde Hamilton in gesprek met Racer. “Dat is een pluim voor de geweldige groep mensen die we in de fabriek hebben, die hard blijven werken en de auto vooruit helpen. Het (de W14, red.) voelde beter aan dan het de afgelopen 14 tot 15 maanden ooit heeft gedaan. Dat is superbemoedigend. Ik denk niet alleen voor mij, maar voor iedereen in het team. Dit zal een grote opsteker zijn voor ieders moraal. Die energie gaan we gebruiken om de auto verder te ontwikkelen.”

Mercedes heeft nog een wijziging in de pijplijn

Het grote pakket dat Mercedes in Monaco voor het eerst introduceerde, is pas het begin van de verbeteringen die de Zilverpijlen gaan doorvoeren, zo verklapt Hamilton. Volgens de coureur uit Stevenage wordt er momenteel al weer hard gewerkt aan een nieuwe verbetering, die hopelijk het gat met Red Bull verder gaat dichten. "Ik denk dat we de goede kant op gaan", zo klinkt hij optimistisch. "En ik weet dat we iets in de pijplijn hebben zitten om verder vooruit te komen."

OOK INTERESSANT: Hamilton: "Auto voelde goed, maar kon tijden van Verstappen helaas nog niet rijden"

Hamilton stipt periode aan voor uitdagen Verstappen

Op de persconferentie na afloop van de Grand Prix van Spanje, gaf Hamilton al aan dat hij graag snel weer in dezelfde positie hoopt te zitten als waar Verstappen nu zit. "Of dat ik op z'n minst met hem kan racen", zo klonk het. Hamilton hoopt dat hij in dit in het najaar al kan realiseren. "Ik hoop dat het in ieder geval tegen het einde van het jaar is. Het zou geweldig zijn als we ze kunnen uitdagen." Maar voor een achtste wereldtitel is het dan waarschijnlijk al te laat. Daarom focust Hamilton zich voornamelijk op 2024. "Ik ben meer gefocust op het ervoor zorgen dat we volgend jaar een auto hebben waarmee we ze vanaf de eerste dag kunnen uitdagen", aldus de Brit.