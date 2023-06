Brian Van Hinthum

Donderdag 8 juni 2023 10:39

Max Verstappen maakt momenteel met de manier waarop hij domineert in de Formule 1 veel indruk en de Nederlander wordt langzaam maar zeker met de grootste coureurs aller tijden vergeleken. Richard Bradley heeft echter het gevoel dat Verstappen nog moet bewijzen het ook in een mindere auto te kunnen, zoals de grote coureurs ook ooit deden.

Momenteel lijkt er geen maat te staan op de 25-jarige Verstappen. Op het Circuit de Catalunya wist de tweevoudig wereldkampioen het veld compleet te domineren en uiteindelijk kwam hij dan ook met grote marge over de streep in de Catalaanse hoofdstad, waar hij op zaterdag ook al met twee vingers in zijn neus de pole position greep. Het betekende alweer zijn vijfde overwinning van het seizoen. Samen met de pole position, alle rondes die hij aan de leiding reed én de snelste raceronde was het zijn derde Grand Slam in de Formule 1.

Artikel gaat verder onder video

Niet het beste materiaal

Dat doet hij natuurlijk met zijn uitmuntende RB19, waar Adrian Newey veel complimenten voor heeft gekregen. De prestaties van Verstappen zorgen voor vergelijkingen met Ayrton Senna, Michael Schumacher en Lewis Hamilton, maar volgens Le Mans-winnaar Bradley is dat voorlopig nog niet terecht. "Ik denk het niet. De reden is dat sinds hij bij Red Bull zit, heeft hij altijd een auto gehad om mee te kunnen vechten. Alle grootheden hebben op een bepaald punt in hun carrière een auto gehad die niet tot het beste materiaal behoorde en dat wisten ze ook te laten werken", vertelt hij in de On Track GP-podcast.

Laatste beetje

Hij legt het uit: "We zagen bijvoorbeeld Lewis in de McLaren van 2009, Schumacher tijdens zijn eerste kampioenschappen, Senna toen hij de beroemde Donnington Grand Prix in 1993 won. Ze hebben allemaal een tijd gehad dat ze niet over competitief materiaal beschikten, maar het wel lieten werken. Dat hebben we nog niet gezien van Max. Toen hij bij Toro Rosso - het huidige AlphaTauri - zat, was hij zeer gelijk met Carlos Sainz. Ik wacht dus nog steeds tot ik dat laatste beetje zie dat zijn grootheid bewijst. Het niveau waar hij nu op zit is wel Schumacher-achtig. Het is absoluut dominant."