Vincent Bruins

Donderdag 8 juni 2023 17:14 - Laatste update: 17:15

Momenteel wordt Canada geteisterd door een van de grootste bosbranden uit de geschiedenis van het Noord-Amerikaanse land. Het vuur zou twaalf keer sneller om zich heen slaan dan normaal in dit seizoen en dat zorgt voor enorme problemen in de provincie Quebec en de grenzende gebieden. Formule 1 heeft desondanks bevestigd dat de Grand Prix van Canada gewoon doorgaat.

De achtste ronde van de koningsklasse staat op de planning voor zondag 18 juni en zal verreden worden op Circuit Gilles Villeneuve in Montreal. Volgens de Formule 1 loopt de Canadese Grand Prix volgende week dus geen risico.

Luchtkwaliteit

De verwoestende branden zorgen ervoor dat de luchtkwaliteit en het zicht ontzettend verslechtert. De wind neemt de rook van de bosbranden in Centraal-Quebec mee naar het zuiden, helemaal tot aan het noorden en noordoosten van de Verenigde Staten. De luchtkwaliteit in New York City, dat door de rook al twee dagen oranje gloeit, is ontzettend ongezond en in de staat Pennsylvania zelfs gevaarlijk. Op de kaart van de luchtkwaliteit is echter te zien dat de rook momenteel de stad Montreal, dat helemaal in het oosten van de provincie Quebec ligt, mist.

The highest smoke concentration tonight is expected between #NYC & Washington D.C., including Philadelphia & Baltimore.



⚠️ Air quality will be (or become) hazardous (maroon/highest risk category).



This map is color-coded to the EPA Air Quality Index risk levels. pic.twitter.com/d7uwA7x7jP — Ben Noll (@BenNollWeather) June 8, 2023

Canadese GP gaat door

Volgens de Formule 1 zijn de bosbranden zo'n 800 kilometer van het circuit verwijderd en is de luchtkwaliteit in Montreal al aan het verbeteren. De koningsklasse maakt zich geen zorgen over het doorgaan van het evenement. De luchtkwaliteit viel eerder deze week wel onder de normale normen, maar dat is dus nu al wat verbeterd. In de weersvoorspellingen wordt verwacht dat veranderingen in de windrichting de rook weg zal blijven houden van Montreal. De Incident Management Group van de Formule 1 zal de situatie tussen nu en volgende week echter wel blijven volgen.