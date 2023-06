Lars Leeftink

Fernando Alonso maakt zich totaal niet druk om zijn eigen resultaat en het resultaat van Mercedes tijdens de Formule 1 Grand Prix van Spanje. Mercedes eindigde op P2 en P3, terwijl Alonso zelf zevende werd. De Spanjaard is echter van mening dat Aston Martin de Silver Arrows in Canada 'gaat slopen'.

Tot nu toe verloopt 2023 fantastisch voor Alonso en Aston Martin, dat boven verwachting weet te presteren. Alonso heeft al vijf podiumplekken te pakken in 2023, terwijl zijn slechtste resultaat afgelopen weekend was. In Spanje kwam hij, in een auto die voor het eerst tijden de race geen snelheid had, op P7 terecht. Het was tevens de eerste keer dat Lance Stroll zowel tijdens de kwalificatie als tijdens de race Alonso kon verslaan. Wat afgelopen zondag vooral opviel, was de snelheid die Mercedes had ten opzichte van Aston Martin.

Alonso over Mercedes

In gesprek met het Spaanse AS laat Alonso zich uit over de voortgang van Mercedes sinds ze upgrades hebben doorgevoerd in Monaco. “Het is maar één race. In Canada slopen we ze. Ik vertrek blij, want de kwalificatie was de achilleshiel van het weekend. Nadat ik zo ver terug was begonnen, kon ik terugkomen, maar slechts tot op zekere hoogte. Zowel Russell als Checo waren sneller, dus er was niet veel te doen. Wij verzamelen punten. Mercedes voegde meer toe qua upgrades, maar we pakten punten van Ferrari. In Canada gaan we meer upgrades vervoeren, ook in Silverstone. Het zal afhangen van wie de upgrades uitvoert. Zelfs met een normale kwalificatie hadden we een betere kans gehad.”

Alonso maakt zich niet druk

Of het mindere resultaat in Spanje Alonso zorgen baat? "Met een normale kwalificatie zouden we op de eerste rij hebben gestaan. Als je met de voorkant van de auto kunt spelen en je vraagt minder van de banden, dan zijn we derde of vierde. In Miami stonden we niet op het podium, maar we kwalificeerden ons op de eerste rij en dan ben je zeker van een podiumplaats. Ook in Monaco. We hebben veel podiumplaatsen gered met een hele goede zaterdag, hier hadden we een hele slechte zaterdag, maar ik ben blij en rustig."