Lars Leeftink

Maandag 5 juni 2023 19:44 - Laatste update: 20:48

Volgens voormalig F1-coureur Martin Brundle, nu als analist werkzaam bij Sky Sports, zou Adrian Newey meer betaald moeten krijgen 'dan de best betaalde coureurs' in de Formule 1, Max Verstappen en Lewis Hamilton. De laatste tijd is er veel te doen om Newey.

De Britse ontwerper is sinds het begin van Red Bull Racing in de Formule 1 al een belangrijke pion in het succes van het team in de sport. Zo won Sebastian Vettel vier kampioenschappen op rij in auto's die Newey had ontworpen, en heeft ook Max Verstappen zijn huidige succes voor een groot deel te danken aan de RB18 en RB19 die Newey dit seizoen en de twee voorgaande seizoenen heeft ontworpen.

Artikel gaat verder onder video

OOK INTERESSANT: Toto Wolff analyseert RB19 Verstappen uitvoerig voor Grand Prix Spanje

Newey meer waard

De Grand Prix van Spanje van afgelopen weekend werd gedomineerd door Red Bull Racing en Mercedes. Verstappen won de race in Barcelona met gemak, voor Lewis Hamilton en George Russell. Toen het bij de Sky Sports-uitzending van de Grand Prix van Spanje ging over hoe Carlos Sainz kon proberen Sergio Pérez van zich af te houden voor P4, had Brundle snel een reactie. "Dan moet Ferrari Adrian Newey inhuren. Christian [Horner] gaat me dit niet in dank afnemen dat ik dit zeg, maar wat de bestbetaalde coureur ook waard is, Newey is nog meer waard."

Newey

Afgelopen weekend liet Helmut Marko, adviseur van Red Bull Racing, al weten dat Ferrari in 2022 een poging had gedaan om Newey met een miljoenenaanbod naar de Italiaanse renstal te halen. Niet gek, gezien het succes eerder met Sebastian Vettel en in 2021 en 2022 met Max Vestappen. Toen kon Marko maar net voorkomen dat de Brit naar Ferrari ging. Het heeft Red Bull 'veel geld gekost' om Newey te behouden. Eerder dit jaar tekende Newey nog een contractverlenging bij Red Bull Racing.