Lars Leeftink

Maandag 5 juni 2023 19:09 - Laatste update: 19:21

Toto Wolff heeft met Mercedes in 2023 het nakijken als het gaat om de titelstrijd, iets wat in 2022 ook al het geval was. Reden genoeg voor de Oostenrijkse teambaas om elke kans aan te grijpen wanneer hij in de buurt van de succesvolle RB19 kan komen. Wolff deed dit voorafgaand aan de race in Spanje.

Op beelden op social media is te zien hoe Wolff stukje bij beetje dichter in de buurt komt van de RB19 van Max Verstappen, die in 2023 ongeëvenaard is gebleken. Tot nu toe won Red Bull alle races in 2023 en eindigde het tijdens vier van de zeven races op P1 en P2. Ook heeft het op het vlak van betrouwbaarheid nog amper problemen gehad, iets wat in 2022 wel anders was. Toen had het team na drie races al drie uitvalbeurten, nu nog nul. Beide coureurs van het team gebruiken ook sinds afgelopen weekend pas hun tweede motor van het seizoen.

Artikel gaat verder onder video

OOK INTERESSANT: Rosberg zag F1-titel brutaal afgepakt worden door F1 en Hamilton: "Was niet cool"

Wolff

Het is niet de eerste keer dat Wolff voor de race een stukje moet lopen om wat van de RB19 te kunnen zien. Zijn team was in 2022 dankzij porpoising en het mislukte zero sidepod-concept niet in staat om Red Bull uit te dagen. Pas richting het einde van het seizoen ging het wat beter. In 2023 lijkt het team al wat sneller de auto onder controle te hebben, met P2 en P3 in Barcelona afgelopen weekend als beste voorbeeld. Toch is het gat op de baan richting Verstappen eigenlijk elke race tot nu toe twintig seconden of meer geweest en is het gat met Red Bull in de stand al meer dan 130 punten. Reden genoeg dus om een bezoekje te brengen aan de RB19 vlak voor de race.

Vloer

Mercedes, maar ook alle andere teams in F1, kregen in Monaco een onverwachte meevaller toen de vloer van de RB19 zichtbaar werd tijdens het optillen en verplaatsen van de auto van Sergio Pérez. Veel teams zullen dankbaar gebruik maken van de informatie, die de teams meestal geheim willen houden omdat de vloer veel zegt over de werking van de auto zelf. Toch liet het kamp van Red Bull al weten zich niet al te veel zorgen te maken, wat niet gek is gezien de huidige voorsprong in zowel beide kampioenschappen als op de baan.