De organisatie van de Grand Prix van België voert achter de schermen een stevige strijd om een vaste, jaarlijkse plek op de Formule 1-kalender veilig te stellen. Hoewel het circuit in de Ardennen de vaste positie na 2028 dreigt te verliezen en mogelijk moet gaan rouleren met Barcelona, weigert de leiding van Spa-Francorchamps de handdoek in de ring te werpen.

Circuitvoorzitter Melchior Wathelet zet momenteel volledig in op een nieuw langetermijncontract zonder een dergelijk roulatieschema. Volgens de huidige plannen is de race in de Ardennen enkel in 2027, 2029 en 2031 verzekerd van een plek op de kalender. "In 2028 maken we weinig kans, maar we doen alles om 2030 alsnog voor elkaar te krijgen", zo legt Wathelet uit bij NOS. Dat specifieke jaartal is voor de organisatie van groot belang, aangezien België op dat moment exact tweehonderd jaar bestaat. Om de top van de Formule 1 te overtuigen, wijst de circuitvoorzitter onder meer op de rijke historie van de baan, waar de koningsklasse van de autosport al sinds 1950 te gast is. "We willen gewoon weer een jaarlijkse Grand Prix en een lange termijncontract", aldus de Belg, die benadrukt dat hij er alles aan zal doen om dit resultaat te bereiken.

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Investeringen op het circuit

In de lobby voor een jaarlijkse race voelt de organisatie zich gesteund door de coureurs op de grid. "Max Verstappen en de andere piloten staan aan onze kant", verklaart Wathelet. Om de plannen extra gewicht te geven, is koning Filip dit weekend eveneens aanwezig op het circuit. Daarnaast heeft de directie van Spa-Francorchamps de afgelopen periode niet stilgezeten. Onder druk van de Formule 1-leiding is er fors geïnvesteerd in nieuw asfalt, gemoderniseerde faciliteiten in de paddock en de bouw van nieuwe tribunes. "De F1-leiding heeft ons gedwongen te investeren in nieuwe tribunes, de paddock is gemoderniseerd en er ligt nieuw asfalt. Het is nooit perfect. Het kan altijd beter. Dat moet ons streven zijn."

Steun van Verstappen

De concurrentie binnen Europa is echter hevig, met de komst van locaties als Madrid, Portugal en Turkije. Wel valt de Dutch Grand Prix in Zandvoort na eind augustus weg, wat volgens de Belgische organisatie de eigen kansen kan vergroten. Op financieel vlak krijgt Spa inmiddels meer rugdekking van de overheid om de internationale concurrentiestrijd aan te gaan. Het evenement trekt dit jaar circa 400.000 bezoekers en is daarmee volledig uitverkocht. Waar in de beginjaren van het succes van Verstappen nog bijna een derde van de fans uit Nederland kwam, is dat aandeel inmiddels gedaald. Franse, Duitse en Engelse fans keren in groten getale terug, al betreurt Wathelet het dat momenteel slechts twintig procent van de toeschouwers uit België zelf afkomstig is. Mocht het niks worden met het terugwinnen van een vaste plek, hoopt men op hulp van Verstappen: "Wij hopen dat Verstappen hier ooit een 24-uursrace gaat rijden. Wat hij op de Nordschleife van de Nürburgring deed, mag hij hier ook laten zien. Hij is altijd welkom. We zijn voorbereid op honderdduizenden fans."

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