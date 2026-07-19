Stewards delen vijfde gridstraf uit voor GP België na probleem met Mercedes-batterij
Stewards delen vijfde gridstraf uit voor GP België na probleem met Mercedes-batterijMaak ons je Google-favoriet
Er is een vijfde gridstraf uitgedeeld voor de F1 Grand Prix van België. Williams heeft een probleem ontdekt met de Mercedes-power unit en heeft motoronderdelen moeten vervangen bij Carlos Sainz.
Lando Norris kwalificeerde zich als derde op het Circuit de Spa-Francorchamps, maar gaat tien posities achteruit, omdat hij gebruik zal maken van een vierde set control electronics. Isack Hadjar zal achteraan starten vanwege een vijfde verbrandingsmotor en een vijfde turbo. Hij hielp Red Bull-teamgenoot Max Verstappen aan een slipstream in Q3, waardoor de Limburger vanaf de voorste rij kan beginnen. Aston Martin heeft een vijfde batterij, vijfde set control electronics en zevende set power unit ancillary-onderdelen tevoorschijn gehaald voor Fernando Alonso, die twintig plekken achteruit gaat. Het is een straf van tien gridposities voor de andere Aston Martin van Lance Stroll vanwege een vierde MGU-K.
Probleem met Mercedes-batterij
Sainz had zich als vijftiende gekwalificeerd, maar zal nu ook wegvallen. Het is een straf van tien gridplekken voor een vierde set control electronics, en dit is vervangen terwijl de Williams in parc fermé stond, wanneer er niet zulke grote aanpassingen gemaakt mogen worden. De formatie uit Grove liet aan GPFans weten dat ze een probleem hadden ontdekt met de Mercedes-batterij en hoopt het met de nieuwe onderdelen opgelost te hebben.
Gerelateerd
Meer F1-nieuws
Laatste F1-nieuws
Verstappen rekent op zware race op Spa: 'Zal gevecht worden om ze achter me te houden'
- 35 minuten geleden
Net binnen
Aanbevolen door de redactie
Stella reageert gevat op transfergeruchten Verstappen: "Een fascinerende mogelijkheid"
Antonelli troeft Verstappen na weergaloze slipstream Hadjar af en pakt pole op Spa
Button waarschuwt Verstappen: "Anders is ineens je carrière voorbij"
Verstappen derde in laatste vrije training België, Hamilton crasht in slotseconden
Net binnen
LIVE | GP België: Antonelli leidt, Verstappen haalt Leclerc in voor P2
- 1 uur geleden
Verstappen rekent op zware race op Spa: 'Zal gevecht worden om ze achter me te houden'
- 35 minuten geleden
Russell verwacht "het nodige ellebogenwerk" van Verstappen in België
- 51 minuten geleden
- 6
De definitieve startopstelling voor F1-race België na gridstraffen Red Bull en McLaren
- 1 uur geleden
'Red Bull wijst overnamebod van drie miljard dollar op Racing Bulls af'
- 1 uur geleden
Verstappen-AMG herstelt zich van crash met pole voor Race 2 'dankzij onderbroek van Max'
- 1 uur geleden
Veel gelezen
Strafpunten F1: Bearman eindelijk niet meer in de buurt van schorsing na Britse GP
- 10 juli
Verstappen naar McLaren is meer dan logisch: Red Bull is niet meer wat het ooit was
- 8 juli
Verstappen neemt vijftienjarig McLaren-talent onder zijn hoede: "De pure snelheid is er al"
- 17 juli
'Transfer Verstappen in afrondende fase', FIA doet onderzoek naar RB22 | GPFans Recap
- 8 juli
'Red Bull wacht op antwoord, kamp-Verstappen stelt beslissing uit'
- 1 juli
Hadjar vol lof over P2 Verstappen: "Erg indrukwekkend"
- 29 juni