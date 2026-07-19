Er is een vijfde gridstraf uitgedeeld voor de F1 Grand Prix van België. Williams heeft een probleem ontdekt met de Mercedes-power unit en heeft motoronderdelen moeten vervangen bij Carlos Sainz.

Lando Norris kwalificeerde zich als derde op het Circuit de Spa-Francorchamps, maar gaat tien posities achteruit, omdat hij gebruik zal maken van een vierde set control electronics. Isack Hadjar zal achteraan starten vanwege een vijfde verbrandingsmotor en een vijfde turbo. Hij hielp Red Bull-teamgenoot Max Verstappen aan een slipstream in Q3, waardoor de Limburger vanaf de voorste rij kan beginnen. Aston Martin heeft een vijfde batterij, vijfde set control electronics en zevende set power unit ancillary-onderdelen tevoorschijn gehaald voor Fernando Alonso, die twintig plekken achteruit gaat. Het is een straf van tien gridposities voor de andere Aston Martin van Lance Stroll vanwege een vierde MGU-K.

Artikel gaat verder onder video

Probleem met Mercedes-batterij

Sainz had zich als vijftiende gekwalificeerd, maar zal nu ook wegvallen. Het is een straf van tien gridplekken voor een vierde set control electronics, en dit is vervangen terwijl de Williams in parc fermé stond, wanneer er niet zulke grote aanpassingen gemaakt mogen worden. De formatie uit Grove liet aan GPFans weten dat ze een probleem hadden ontdekt met de Mercedes-batterij en hoopt het met de nieuwe onderdelen opgelost te hebben.

Gerelateerd