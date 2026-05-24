Verstappen in Canada

Verstappen voorspelt chaos in Canada: "Ik denk dat het heel ingewikkeld wordt"

Verstappen in Canada — Foto: © IMAGO

Brian Van Hinthum
Formule 1-redacteur & verslaggever
Geaccrediteerde Formule 1-journalist die sinds 2021 actief verslag doet van de sport, zowel vanuit de paddock als vanuit de redactie van GPFans.

Max Verstappen verwacht dat Grand Prix van Canada die zodirect van start gaat een uiterst onvoorspelbare wedstrijd gaat worden. De coureur van Red Bull Racing start de race in Montreal vanaf de zesde positie en stelt dat de weersomstandigheden voor de nodige chaos zullen zorgen.

Boven het Canadese circuit hangt aanhoudende bewolking en de kans op neerslag blijft dreigend, al is die dreiging wel een stuk minder geworden. Met ongebruikelijk lage temperaturen tussen de tien en dertien graden Celsius staan de teams voor een flinke uitdaging. Het opwarmen van het rubber belooft een cruciaal onderdeel van de race te worden, iets waar ook de Nederlander zich van bewust is.

Chaos op komst

Gevraagd naar zijn vooruitblik, steekt Verstappen tijdens de zogeheten drivers' parade voorafgaand aan de start op het Circuit Gilles Villeneuve zijn zorgen over de koude en natte condities niet onder stoelen of banken. "Ik denk dat het heel ingewikkeld gaat worden", aldus de coureur. "Het motregent nog steeds een beetje, dus ik denk dat het moeilijk zal zijn om de banden op deze manier te laten werken. Ja, ik denk dat we wel wat chaos gaan zien", voorspelt hij.

Realistische kijk

Ondanks zijn ambities blijft Verstappen nuchter over zijn huidige kansen op het Canadese asfalt. "Ik had graag op de eerste plaats gestaan, maar realistisch gezien is dit momenteel waar we thuishoren", doelt hij op zijn zesde startplek. "Ik denk dat het gat in de kwalificatie niet zo groot was, maar het hele weekend is al wat lastiger voor mij. We moeten nog veel dingen begrijpen aan de auto en de afstelling. Dus ik hoop dat de dingen in de race wat meer op hun plek vallen", besluit hij. De weergoden lijken in ieder geval een rol te gaan spelen in het verdere verloop van de dag in Montreal. De Grand Prix van Canada gaat op 24 mei 2026 om 16:00 uur lokale tijd van start. Voor de Nederlandse kijkers betekent dit dat de rode lichten om 22:00 uur zullen doven.

LIVE | GP Canada: Antonelli leidt na domper Russell, Verstappen verliest P2 aan Hamilton Live

Verstappen ziet illegale actie Russell in F1-kwalificatie Canada, FIA grijpt vooralsnog niet in

VIDEO | Verstappen doet opvallende uitspraak over toekomst: 'Mentaal niet vol te houden' | GPFans Race Day Video

Verstappen zaait opnieuw twijfel over F1-toekomst: ‘Mentaal niet vol te houden’

McLaren-teambaas ziet voordeel Red Bull en Ferrari: 'Zij mochten daar wel mee testen'

Red Bull past wagens Verstappen en Hadjar vlak voor race in Canada aan

Russell zorgt na DNF voor gevaarlijke situatie en krijgt FIA-onderzoek aan de broek

LIVE | GP Canada: Antonelli leidt na domper Russell, Verstappen verliest P2 aan Hamilton

De aangepaste startopstelling voor de F1 Grand Prix van Canada na FIA-straf

Stella schaart zich achter kritische Verstappen omtrent FIA-plannen

