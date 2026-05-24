Na een verhit onderling gevecht tijdens de sprintrace in Canada hebben Mercedes-coureurs Kimi Antonelli en George Russell de lucht geklaard met teambaas Toto Wolff. De twee kemphanen, die momenteel strijden om de wereldtitel, moesten na afloop van de zaterdagsessie op het matje komen voor een stevig gesprek.

Het incident vond gisteren plaats in de zesde ronde van de sprintrace in Montreal. Antonelli probeerde zijn Britse teamgenoot buitenom in te halen bij de eerste bocht, maar Russell verdedigde agressief en dwong de jonge Italiaan over het gras en de uitloopstrook. De negentienjarige WK-leider reageerde direct gefrustreerd over de boordradio en eiste een straf, waarna Wolff persoonlijk moest ingrijpen om hem te kalmeren. Uiteindelijk won Russell de korte race, terwijl Antonelli als derde over de streep kwam.

Gesprek met Wolff

Na de race riep Wolff, die als CEO en teambaas de interne strijd in goede banen moet leiden, zijn coureurs bij elkaar. Antonelli benadrukt dat dit overleg effectief is geweest. "Nee hoor, we hebben een discussie gehad, de zaken opgehelderd en nu is alles in orde", vertelt de Italiaan over de nasleep van het incident. "We hebben het teruggekeken, een gesprek gehad met Toto en het is nu helemaal goed", aldus Antonelli.

Geen cadeautjes

Ook Russell, die later vandaag vanaf poleposition start voor de hoofdrace, sluit zich aan bij de lezing van zijn teamgenoot. "Ja, zoals Kimi al zei, alles is in orde", reageert de winnaar van de sprintrace. "We hebben een goed gesprek gehad en we weten wat we moeten doen en hoe we tegen elkaar gaan racen". De Brit benadrukt dat de agressieve verdedigingsactie geen invloed heeft op hun relatie. "Er gaat niets veranderen, want we hebben altijd respect voor elkaar gehad." Toch waarschuwt Russell dat hij de WK-leider in de toekomst niet zomaar voorbij zal laten gaan. "We gaan niemand zomaar voorbij laten zwaaien, het maakt niet uit of het een concurrent of een teamgenoot is", stelt hij stellig. "Natuurlijk weten we dat de belangrijkste regel is om nooit met je teamgenoot te crashen. Dat is vanochtend ook niet gebeurd, we zijn als eerste en derde geëindigd en dat is wat we zullen blijven proberen te doen."

