close global

Welcome to GPFans

CHOOSE YOUR COUNTRY

  • NL
  • GB
  • IT
  • ES-MX
  • US
  • NL

Ben je een F1 fan? Volg GPFans.

Editie

NL GB IT ES-MX US
Verstappen, socials

Positieve signalen bij Red Bull, 24h Nürburgring merkt 'Verstappen-effect' en grijpt in | GPFans Recap

Remy Ramjiawan
Redacteur/presentator GPFans
Formule 1-verslaggever, interviewer, maar ook presentator en redacteur

Hoewel we ons midden in de lentestop bevinden, komt er toch hier en daar wat nieuws naar buiten. Het meest gelezen nieuws van vandaag, even voor je op een rijtje gezet, vind je terug in deze GPFans Recap.

Vandaag gaf Helmut Marko aan dat het glas toch halfvol is bij Red Bull Racing en dat er een ommekeer wordt verwacht. Christian Horner knipoogt naar het aangekondigde vertrek van Gianpiero Lambiase en Lewis Hamilton houdt voorlopig zijn interim race-engineer, terwijl het onduidelijk is wanneer de permanente vervanger aansluit. Dit is de GPFans Recap van zaterdag 11 april.

Organisatie 24h Nürburgring merkt 'Verstappen-effect' en moet ingrijpen

De organisatie van de 24 uur van de Nürburgring is genoodzaakt om in te grijpen bij het aantal teams dat zich voor de iconische race aanmeldt. Met de bevestiging dat ook Max Verstappen gaat deelnemen, is het deelnemersplafond inmiddels bereikt en verklaart de organisatie dat er na de inschrijvingsdeadline nog kritisch wordt gekeken naar wie zich allemaal heeft aangemeld. Het hele artikel over de deelnemers van de iconische race lezen? Klik hier!

Marko ziet licht aan het einde van de tunnel: 'Dán doet Red Bull weer vooraan mee'

De bij Red Bull teruggekeerde Helmut Marko onthult dat er toch wel wat licht aan het einde van de tunnel is bij het Oostenrijkse team. De voormalig adviseur is weliswaar ambassadeur voor het merk, maar legt bij APA uit dat hij Red Bull weer bij de top van het veld ziet verschijnen en wijst daarbij een duidelijke datum aan. De hele verklaring van Marko lezen? Klik hier!

'Wissel bij Ferrari uitgesteld: Hamilton blijft met interim-engineer'

Ferrari houdt voorlopig vast aan Carlo Santi als de race-engineer van Lewis Hamilton, in afwachting van de definitieve overstap van Cedric Michel-Grosjean, zo meldt PlanetF1. Tijdens de aanstaande Grand Prix van Miami zal de Italiaan opnieuw de communicatie met de coureur verzorgen. Hoewel de verwachting was dat de voormalig McLaren-werknemer het stokje in Florida zou overnemen, is er momenteel geen vaste tijdlijn voor de wissel. Lezen waarom dit het geval is? Klik hier!

Horner knipoogt bij vertrek Lambiase: 'GP's verborgen talent'

Voormalig Red Bull-teambaas Christian Horner heeft vanaf een afstandje ook de aankondiging van het vertrek van Gianpiero Lambiase meegekregen. De Engelsman laat op Instagram van zich horen en knipoogt dat de 'boyband' van Red Bull inmiddels uit elkaar is gevallen. Lezen hoe Horner erop heeft gereageerd? Klik hier!

Coronel: 'Als Verstappen vertrekt, gaat de Formule 1 nog veel meer verliezen dan ze al doen'

Tim Coronel noemt het "op alle vlakken een groot verlies voor de Formule 1" als Max Verstappen zou besluiten om vroegtijdig te vertrekken uit de koningsklasse van de autosport, vanwege de nieuwe reglementen. Het hele interview met Tim Coronel lezen? Klik hier!

Gerelateerd

Ontdek het op Google Play
x