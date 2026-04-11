Marko ziet licht aan het einde van de tunnel: 'Dán doet Red Bull weer vooraan mee'
De bij Red Bull teruggekeerde Helmut Marko onthult dat er toch wel wat licht aan het einde van de tunnel is bij het Oostenrijkse team. De voormalig adviseur is weliswaar ambassadeur voor het merk, maar legt bij APA uit dat hij Red Bull weer bij de top van het veld ziet verschijnen en wijst daarbij een duidelijke datum aan.
Red Bull is het 2026-seizoen begonnen met een RB22 die niet alleen te zwaar is, maar waarvan de balans ook totaal niet te vinden is. Het zorgt ervoor dat Isack Hadjar en Max Verstappen vooral om de problemen heen moeten rijden, in plaats van dat het duo de limieten van de bolide kan opzoeken. Verstappen kreeg in Suzuka weliswaar updates op de wagen geschroefd, maar was daarmee niet sneller dan teamgenoot Hadjar, die over het oude pakket beschikte.
Updates tijdens Europees seizoen
Marko legt uit dat de situatie niet zo erg is als het nu lijkt. "Het positieve is dat de start in Melbourne vrij goed is verlopen, met de derde plaats van Isack Hadjar in de kwalificatie. Maar de updates, vooral die in Japan, brachten de auto in de verkeerde richting. Het werd erger", zo stelt hij, waarna hij aangeeft dat het team inmiddels wel begrijpt wat er misgaat. Daarnaast is er ook goed nieuws: "Gedurende het Europese seizoen mag ervan worden uitgegaan dat Red Bull weer vooraan kan meedoen." Marko hint daarmee op de start van de races in Europa, waarvan de wedstrijd in Barcelona op 14 juni de eerste is.
Een moeizame start in het nieuwe tijdperk
Voor Red Bull Racing is de start van het 2026-seizoen, waarin de nieuwe motorreglementen zijn doorgevoerd, allesbehalve vlekkeloos. Met slechts zestien punten staat de renstal momenteel op de zesde plek in het constructeurskampioenschap, en dat staat in schril contrast met Mercedes, dat met 135 punten de ranglijst aanvoert.
