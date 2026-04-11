'Wissel bij Ferrari uitgesteld: Hamilton blijft met interim-engineer'
'Wissel bij Ferrari uitgesteld: Hamilton blijft met interim-engineer'
Ferrari houdt voorlopig vast aan Carlo Santi als de race-engineer van Lewis Hamilton, in afwachting van de definitieve overstap van Cedric Michel-Grosjean, zo meldt PlanetF1. Tijdens de aanstaande Grand Prix van Miami zal de Italiaan opnieuw de communicatie met de coureur verzorgen. Hoewel de verwachting was dat de voormalig McLaren-werknemer het stokje in Florida zou overnemen, is er momenteel geen vaste tijdlijn voor de wissel.
De technische staf rondom de Britse coureur is sinds de winterstop volop in beweging. Ferrari maakte in januari bekend dat Riccardo Adami, met wie Hamilton vorig seizoen samenwerkte, is overgeplaatst naar de Ferrari Driver Academy. Sindsdien fungeert Santi, die in het verleden de engineer was van Kimi Räikkönen en tegenwoordig de rol van Head of Remote Engineering bekleedt, als interim-oplossing. Het is de bedoeling dat deze tijdelijke maatregel eindigt zodra Michel-Grosjean het werk volledig kan overnemen. De Fransman werkte negen jaar voor McLaren en was daar laatstelijk actief als Lead Trackside Performance Engineer voor Oscar Piastri.
Geen haast bij overdracht
Michel-Grosjean vertrok eind vorig jaar bij het team uit Woking en heeft zijn verplichte verlofperiode inmiddels afgerond. Hij werd in maart al gespot in de paddock tijdens het raceweekend in Australië. Toch heeft het team uit Maranello besloten om de samenwerking tussen Hamilton en Santi tijdens het sprintweekend in Miami, dat begin mei wordt verreden, nog even in stand te houden. Bronnen rondom de situatie melden aan PlanetF1 dat de overdracht pas plaatsvindt wanneer de tijd daar rijp voor is.
Hamilton sprak zorgen uit
Voor Hamilton betekent dit dat hij zich later dit jaar alsnog moet aanpassen aan een nieuwe stem over de boordradio. Tijdens de wintertests sprak de coureur al zijn zorgen uit over deze gang van zaken. "De oplossing die ik momenteel heb, is slechts voor een paar races", zo liet hij destijds optekenen. Hij stelde dat de wissel hem mogelijk zou benadelen: "Zo vroeg in het seizoen wordt het weer omgegooid en moet ik met iemand nieuw leren werken, dus dat is nadelig voor mij." Desondanks benadrukte hij dat het team de overgang zo soepel mogelijk probeert te laten verlopen. "Het is de situatie waarmee ik geconfronteerd word en ik zal proberen er het beste van te maken", aldus de zevenvoudig wereldkampioen.
'Wissel bij Ferrari uitgesteld: Hamilton blijft met interim-engineer'
