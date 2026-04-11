Coronel: 'Als Verstappen vertrekt, gaat de Formule 1 nog veel meer verliezen dan ze al doen'

Tim Coronel noemt het "op alle vlakken een groot verlies voor de Formule 1" als Max Verstappen zou besluiten om vroegtijdig te vertrekken uit de koningsklasse van de autosport, vanwege de nieuwe reglementen.

De toekomst van Max Verstappen in de Formule 1 oogt onzeker. De Nederlander liet na de Grand Prix van Japan optekenen dat hij de komende weken na moet denken over zijn verdere loopbaan in de sport, omdat hij zich mateloos stoort aan de nieuwe reglementen. Het energiemanagement is belangrijker dan ooit door de 50/50-verdeling tussen de elektromotor en de verbrandingsmotor, wat voor Verstappen voelt als "anti-racing" en "Mario Kart". Het nieuws van afgelopen donderdag dat zijn race-engineer, Gianpiero Lambiase, na 2027 naar McLaren vertrekt, zet de toekomst van Verstappen gevoelsmatig verder op losse schroeven.

Vertrek Verstappen zou grote impact op Formule 1 hebben

In gesprek met GPFans is Tim Coronel duidelijk over de gevolgen voor de Formule 1, als Verstappen zou besluiten te stoppen vanwege de nieuwe reglementen: "Als Max weg is, is dat een heel groot verlies voor de Formule 1", klinkt het. "Op alle vlakken. Hij is de jongen die de Formule 1 de afgelopen jaren zo explosief heeft gemaakt. We hebben wat mij betreft nog nooit zulke mooie kampioenschappen gezien. Daar gaat de Formule 1 dan nog meer verliezen, naast wat ze nu al aan het verliezen zijn. En dat geldt denk ik wereldwijd. Niet alleen in Nederland. Tuurlijk speelt het in Nederland een rol, maar Max is niet alleen Nederland. Dat zou wereldwijd een impact hebben."

Scheef beeld van de Formule 1

De coureur en analist vervolgt: "De Formule 1 is niet meer de sport die het vorig jaar nog was. De afgelopen drie races zie ik niet als sport. Ik was teleurgesteld, verdrietig en boos tegelijkertijd. Waar ik het meest van baal, is dat de FIA niet heeft geluisterd naar de coureurs die vorig jaar al zeiden dat ze moeite hadden met lift en coast en dat de reglementen er nog niet klaar voor waren. Maar door de commercie rondom de autofabrikanten hebben ze het er toch doorheen gedrukt. Wat we nu zien, is een scheef beeld van de Formule 1."

