Voormalig Red Bull-teambaas Christian Horner heeft vanaf een afstandje ook de aankondiging van het vertrek van Gianpiero Lambiase meegekregen. De Engelsman laat op Instagram van zich horen en knipoogt dat de 'boyband' van Red Bull inmiddels uit elkaar is gevallen.

Horner zelf was in zijn rol als teambaas verantwoordelijk voor het succes van het Oostenrijkse team van de afgelopen twintig jaar. Daar kwam na de race in Silverstone in 2025 een einde aan en voorlopig weet ook opvolger Laurent Mekies niet terug te keren naar de top van het veld. Lambiase was, ondanks alle grote namen die de afgelopen jaren hun ontslagbrief hadden ingediend, nog wel loyaal aan Verstappen en Red Bull Racing, maar kondigde deze week zijn aankomende overstap naar McLaren aan. De Verstappens, bij monde van Jos, lieten bij RaceExpress weten dat zij 'GP' de overstap gunden en dat hij zo'n kans niet moest laten schieten.

Verborgen talent 'GP'

Horner wijst op de socials naar de verborgen talenten van 'GP', die volgens hem tot uiting komen achter het drumstel. Daarnaast heeft de voormalig teambaas nog wel oude kiekjes die hij graag deelt met de buitenwereld. Zo tovert hij de 'Spiceboys' op de socials, een knipoog naar zijn vrouw Geri Horner-Halliwell, die in de jaren negentig namens de Spice Girls uitkwam. In de variant van Horner zitten Max Verstappen, Daniel Ricciardo, Pierre Gasly en Brendon Hartley. Ook Formula One Management-CEO Stefano Domenicali is vastgelegd op het podium.

Instagram @ Christianhorner

