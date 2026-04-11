Volgens Robert Doornbos hoeven we, ondanks dat Max Verstappen in Japan twijfelde aan zijn toekomst in de Formule 1, niet bang te zijn voor een afscheid van de viervoudig kampioen. De analist stelt in het Race Café van Ziggo Sport dat de Red Bull-coureur de Formule 1 toch zou gaan missen, hoe groot de hekel aan het huidige reglement momenteel ook is.

Verstappen heeft zich in de voorbije maanden niet mals uitgelaten over de huidige staat van de sport. De nieuwe reglementen hebben het accent van de koningsklasse meer op de elektrische componenten gelegd, waardoor batterij besparen momenteel meer de boventoon voert binnen het racen. Toch kan dat ook gevaarlijke situaties opleveren, zoals Oliver Bearman in Suzuka liet zien. De FIA bekijkt momenteel de situatie en overweegt hier en daar tweaks door te voeren, maar echte ingrijpende veranderingen lijken niet aan de orde.

Doornbos ziet Verstappen niet stoppen

De Rotterdammer stelt dat de situatie in de Formule 1, maar ook het gebrek aan competitiviteit, niet betekent dat Verstappen de handdoek in de ring gooit: "Ik kan me niet voorstellen dat hij naar huis gaat en een sabbatical neemt." De verbintenis van Verstappen en Red Bull loopt tot en met 2028, hoewel dat volgens Doornbos niet veel waarde heeft: "Dat contract heeft niet heel veel waarde. Als hij zegt: ik stop aan het einde van het jaar, dan is er geen advocaat die hem terug in die auto duwt met 'je moet rondrijden'." Ondanks dat gegeven ziet Doornbos niet dat Verstappen zich alleen toelegt op raceklassen buiten de Formule 1. "Ik zie hem gewoon niet alleen maar GT3 doen en simracen, dan ga je toch de Formule 1 missen."

Interesse vanuit Mercedes

Afgelopen seizoen was er weer vermeende interesse vanuit Mercedes en Doornbos onthult dat blijven bij Red Bull erg begrijpelijk was, maar achteraf misschien toch wel een foutje. "Ik voorspel nog steeds een wissel, dat hij dan toch het Mercedes-avontuur aangaat. Ik zei ook tegen Jos: had hij dan niet toch moeten tekenen? Zij dachten op dat moment: als Horner eruit gaat, dan wordt het team weer top. Dat was het ook vorig jaar. Kijk eens: de grootste comeback uit de geschiedenis van de sport (...) Maar ja, dit jaar hebben ze [Red Bull red.] het gewoon echt niet goed voor elkaar."