In deze GPFans Recap nemen we je mee langs het meest opvallende nieuws van de dag. Zo ben jij binnen een paar minuten op de hoogte van alles wat er zich heeft afgespeeld in de wereld van de Formule 1.

Met vandaag onder andere de nasleep van het nieuws dat Gianpiero Lambiase, de race-engineer van Max Verstappen, vanaf 2028 in dienst treedt van het team van McLaren. Jos Verstappen heeft inmiddels gereageerd op het nieuws en uit de doeken gedaan wat hij denkt dat dit betekent voor de toekomst van viervoudig wereldkampioen. Verder heeft de FIA een statement naar buiten gebracht met een stappenplan voor het aanpassen van de reglementen en heeft Helmut Marko een nieuwe rol toebedeeld gekregen in de Red Bull-familie. Dit en meer lees je in deze nieuwe GPFans Recap.

Jos Verstappen reageert op vertrek Lambiase en vertelt meer over F1-toekomst Max

Jos Verstappen vertelt dat hij en Max al eerder op de hoogte waren van het toekomstige vertrek van Gianpiero Lambiase en dat ze de Italiaanse Brit hebben aangemoedigd om deze kans te grijpen. Ook vertelt de Limburger meer over wat dit betekent voor de toekomst van de viervoudig wereldkampioen. "Ik denk dat er dingen veranderd zijn. Na vier wereldkampioenschappen heb je veel met elkaar bereikt. Dat laatste is aan Max, maar ik denk dat hij doorgaat. Het ziet ernaar uit dat de Formule 1 en de FIA toch de reglementen aan gaan passen", klinkt het onder andere bij racexpress. Meer lezen over de reactie van Jos Verstappen op het vertrek van Lambiase? Klik hier.

FIA komt met tijdlijn voor aanpassing nieuwe Formule 1-reglementen

De FIA heeft de eerste stappen gezet om de veelbesproken nieuwe reglementen in de Formule 1 aan te passen. Tijdens een topoverleg in Londen met vertegenwoordigers van de teams en motorfabrikanten is gesproken over snelle ingrepen om de veiligheid en het spektakel op de baan te verbeteren. De autosportbond hoopt de wijzigingen nog voor de Grand Prix van Miami in mei door te voeren. Op 15 april staat er een vergadering over de sportieve regels op de planning, een dag later gevolgd door een nieuwe technische sessie. De knoop moet uiteindelijk worden doorgehakt tijdens een cruciale bijeenkomst op 20 april. Als de teams daar een akkoord bereiken, moet de World Motor Sport Council de plannen nog officieel goedkeuren voordat de Formule 1 afreist naar de Verenigde Staten. Meer lezen over het statement van de FIA over het aanpassen van de reglementen? Klik hier.

Coronel ziet Verstappen wel meegaan naar McLaren: "Max en Lambiase hebben dit besproken"

Gianpiero Lambiase vertrekt eind 2027 bij het team van Red Bull Racing, om aan de slag te gaan bij McLaren. Een opvallende zet, die volgens velen haast wel samen moet hangen met de toekomst van Max Verstappen. Zien we de Nederlander in de toekomst ook in het oranje? Tim Coronel vermoedt dat het tweetal deze mogelijkheid heeft besproken. Bekijk het GPFans-interview met Tim Coronel hieronder.

Brown reageert op komst Lambiase bij McLaren: "Dat gaat gebeuren"

McLaren-CEO Zak Brown is zeer te spreken over de aanstaande komst van Gianpiero Lambiase naar zijn renstal. De Britse ingenieur, die momenteel bij Red Bull Racing de dubbelrol van Head of Racing en race-ingenieur van Max Verstappen vervult, maakt uiterlijk in 2028 de overstap naar het team uit Woking. Daar zal hij aan de slag gaan als Chief Racing Officer. Dat laat de topman van McLaren weten via X. "Blij om te delen dat Gianpiero Lambiase zich zal aansluiten bij het McLaren Mastercard Formula 1 Team als Chief Racing Officer, waarbij hij zal rapporteren aan teambaas Andrea Stella", leest het onder andere. De volledige reactie van Brown lezen? Klik hier.

Helmut Marko maakt rentree en krijgt nieuwe rol binnen Red Bull

Voormalig Red Bull Racing-topman Helmut Marko heeft een nieuwe officiële functie gekregen als ambassadeur van de Red Bull Ring in Spielberg. De 82-jarige Oostenrijker legde eind vorig jaar zijn taken als motorsportadviseur bij de renstal neer, maar blijft via deze nieuwe rol nauw verbonden aan het circuit en de autosport. Tijdens een persconferentie, die donderdag plaatsvond, werd de nieuwe ceremoniële functie van de man uit Graz officieel wereldkundig gemaakt. Hoewel hij na ruim twintig jaar afscheid nam van zijn actieve rol binnen het Formule 1-team uit Milton Keynes, zal hij in zijn hoedanigheid als ambassadeur aanwezig blijven bij grote evenementen op het Oostenrijkse circuit. Meer lezen over de nieuwe rol van Marko? Klik hier.

