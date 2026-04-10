Brown reageert op komst Lambiase bij Mclaren: "Dat gaat gebeuren"
McLaren-CEO Zak Brown is zeer te spreken over de aanstaande komst van Gianpiero Lambiase naar zijn renstal. De Britse ingenieur, die momenteel bij Red Bull Racing de dubbelrol van Head of Racing en race-ingenieur van Max Verstappen vervult, maakt uiterlijk in 2028 de overstap naar het team uit Woking. Daar zal hij aan de slag gaan als Chief Racing Officer. Dat laat de topman van McLaren weten via X.
Gisteren werd officieel bevestigd dat Lambiase zijn huidige werkgever aan het einde van zijn contract in 2027 zal verlaten. "Blij om te delen dat Gianpiero Lambiase zich zal aansluiten bij het McLaren Mastercard Formula 1 Team als Chief Racing Officer, waarbij hij zal rapporteren aan teambaas Andrea Stella", aldus Brown. Daarmee ontkracht de renstal direct de eerdere geruchten dat Lambiase de rol van teambaas zou overnemen en Stella mogelijk naar Ferrari zou vertrekken. "Dat gaat gebeuren zodra zijn contract afloopt, uiterlijk in 2028. Hij voegt zich bij een ongelooflijk team onder leiding van Andrea", vervolgt de Amerikaan. "Ik ben enthousiast over wat we samen kunnen bereiken", voegt hij daaraan toe.
Reactie vanuit kamp Verstappen
Lambiase is al sinds 2016 de vaste stem op de boordradio van Verstappen, met wie hij inmiddels vier wereldtitels veroverde. Waar de 28-jarige coureur gisteravond tijdens een livestream van Verstappen Sim Racing op Twitch nog zweeg over het naderende vertrek van zijn ingenieur, reageerde zijn vader Jos Verstappen vanochtend wel. De voormalig Formule 1-coureur gaf aan dat het kamp-Verstappen al langer op de hoogte was van de overstap. "Ik denk dat dingen veranderd zijn", stelt Verstappen senior.
In het verleden gaf de coureur nog aan dat hij zou stoppen als Lambiase ermee zou stoppen, maar volgens zijn vader is een vroegtijdig afscheid momenteel niet aan de orde. De familie wenst de ingenieur het allerbeste en kijkt ernaar uit om de komende anderhalf tot twee jaar nog met hem samen te werken bij Red Bull. "Zeker na vier kampioenschappen heb je veel met elkaar bereikt. Dat laatste is overigens aan Max, maar ik denk dat hij gewoon doorgaat", besluit Jos Verstappen.
BREAKING: Lambiase officieel bevestigd bij McLaren, team legt nieuwe rol uit
- Gisteren 16:22
- 6
Verstappen in papaja? 'Brown probeert hem naar McLaren te lokken via Lambiase-deal'
- Gisteren 14:58
- 16
Lambiase kondigt plotseling overstap naar McLaren aan, FIA wijzigt kalender | GPFans Recap
- Gisteren 21:46
Norris deelt nieuw gevaar door 2026-reglementen: 'Ik moet dit elke drie seconden doen'
- 8 april 2026 15:07
- 4
Marko: 'Lambiase en Verstappen waren als oud echtpaar, groot verlies voor Red Bull'
Coronel over mogelijk pensioen Verstappen: "Max heeft een rechte rug"
'Lambiase vertrekt mogelijk al eerder naar F1-team McLaren'
Stoppen, blijven of naar een ander team? Dit zijn de opties voor Verstappen in de Formule 1
Marko: 'Lambiase en Verstappen waren als oud echtpaar, groot verlies voor Red Bull'
- 31 minuten geleden
Coronel over mogelijk pensioen Verstappen: "Max heeft een rechte rug"
- 1 uur geleden
'Lambiase vertrekt mogelijk al eerder naar F1-team McLaren'
- 2 uur geleden
Stoppen, blijven of naar een ander team? Dit zijn de opties voor Verstappen in de Formule 1
- 3 uur geleden
Brown reageert op komst Lambiase bij Mclaren: "Dat gaat gebeuren"
- Vandaag 16:03
Coronel ziet Verstappen wel mee gaan naar McLaren: "Max en Lambiase hebben dit besproken" l GPFans
- Vandaag 15:01
- 3
Strafpunten F1: dit is de stand van zaken na de Grand Prix van Japan
- 4 april
'Correlatieproblemen bij Red Bull Racing blijven in 2026 chassis beïnvloeden'
- 6 april
Russell in de problemen volgens Doornbos: 'Dan kan hij opzoek naar nieuwe werkgever'
- 30 maart
Wolff bekent dan toch: 'Mercedes moet een aantal motoronderdelen herontwerpen'
- 26 maart
Norris zeer sarcastisch over 2026-wagens: "Beste racen dat ik ooit heb gezien!"
- 29 maart
'Red Bull Ford-motor is te krachtig om in ADUO-programma te vallen'
- 3 april