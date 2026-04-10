Brown, Mekies, Verstappen, socials

Brown reageert op komst Lambiase bij Mclaren: "Dat gaat gebeuren"

Jan Bolscher
Senior Editor en Formule 1-verslaggever
Geaccrediteerde sportjournalist, doet verslag vanuit de Formule 1-paddock sinds 2019

McLaren-CEO Zak Brown is zeer te spreken over de aanstaande komst van Gianpiero Lambiase naar zijn renstal. De Britse ingenieur, die momenteel bij Red Bull Racing de dubbelrol van Head of Racing en race-ingenieur van Max Verstappen vervult, maakt uiterlijk in 2028 de overstap naar het team uit Woking. Daar zal hij aan de slag gaan als Chief Racing Officer. Dat laat de topman van McLaren weten via X.

Gisteren werd officieel bevestigd dat Lambiase zijn huidige werkgever aan het einde van zijn contract in 2027 zal verlaten. "Blij om te delen dat Gianpiero Lambiase zich zal aansluiten bij het McLaren Mastercard Formula 1 Team als Chief Racing Officer, waarbij hij zal rapporteren aan teambaas Andrea Stella", aldus Brown. Daarmee ontkracht de renstal direct de eerdere geruchten dat Lambiase de rol van teambaas zou overnemen en Stella mogelijk naar Ferrari zou vertrekken. "Dat gaat gebeuren zodra zijn contract afloopt, uiterlijk in 2028. Hij voegt zich bij een ongelooflijk team onder leiding van Andrea", vervolgt de Amerikaan. "Ik ben enthousiast over wat we samen kunnen bereiken", voegt hij daaraan toe.

Reactie vanuit kamp Verstappen

Lambiase is al sinds 2016 de vaste stem op de boordradio van Verstappen, met wie hij inmiddels vier wereldtitels veroverde. Waar de 28-jarige coureur gisteravond tijdens een livestream van Verstappen Sim Racing op Twitch nog zweeg over het naderende vertrek van zijn ingenieur, reageerde zijn vader Jos Verstappen vanochtend wel. De voormalig Formule 1-coureur gaf aan dat het kamp-Verstappen al langer op de hoogte was van de overstap. "Ik denk dat dingen veranderd zijn", stelt Verstappen senior.

In het verleden gaf de coureur nog aan dat hij zou stoppen als Lambiase ermee zou stoppen, maar volgens zijn vader is een vroegtijdig afscheid momenteel niet aan de orde. De familie wenst de ingenieur het allerbeste en kijkt ernaar uit om de komende anderhalf tot twee jaar nog met hem samen te werken bij Red Bull. "Zeker na vier kampioenschappen heb je veel met elkaar bereikt. Dat laatste is overigens aan Max, maar ik denk dat hij gewoon doorgaat", besluit Jos Verstappen.

WK-stand Formule 1 2026 (Top 6 Coureurs na GP Japan)
Positie Coureur Team Punten
1 Kimi Antonelli Mercedes 72
2 George Russell Mercedes 63
3 Charles Leclerc Ferrari 49
4 Lewis Hamilton Ferrari 46
5 Lando Norris McLaren 21
6 Oscar Piastri McLaren 18

