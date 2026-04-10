Jos Verstappen vertelt dat hij en Max al eerder op de hoogte waren van het toekomstige vertrek van Gianpiero Lambiase en dat ze de Italiaanse Brit hebben aangemoedigd om deze kans te grijpen. Ook vertelt de Limburger meer over wat dit betekent voor de toekomst van de viervoudig wereldkampioen.

Red Bull Racing bevestigde donderdag het nieuws dat Gianpiero Lambiase na het seizoen van 2027 bij de formatie zal vertrekken, om vanaf 2028 als Chief Racing Officer aan de slag te gaan bij het team van McLaren. Lambiase is al ruim tien jaar de race-engineer van Verstappen, maar de twee zijn veel meer dan dat. Het duo houdt er een zeer hechte samenwerking op na en wordt regelmatig vergeleken met een getrouwd stel. Een aantal jaar geleden zei Verstappen bij Ziggo Sport zelfs dat als Lambiase ooit zou stoppen, hij er zelf ook mee stopt.

Artikel gaat verder onder video

Verstappen-kamp gunt Lambiase unieke kans

Voor de camera van racexpress wordt Jos Verstappen gevraagd naar het aanstaande vertrek van Lambiase: "We wisten het al een tijdje en we wisten ook al wanneer dat zou gaan gebeuren", klinkt het. "We hebben nog anderhalf tot twee jaar om met hem samen te werken. Het is een enorme kans voor hem. We hebben ook gezegd dat we het begrijpen en dat hij dat moet doen. Voor de rest is het aan Red Bull om hem te vervangen."

Jos Verstappen over F1-toekomst Max

Gevraagd naar de woorden van Max bij Ziggo Sport jaren geleden, klinkt het: "Ik denk dat er dingen veranderd zijn. Na vier wereldkampioenschappen heb je veel met elkaar bereikt. Dat laatste is aan Max, maar ik denk dat hij doorgaat. Het ziet ernaar uit dat de Formule 1 en de FIA toch de reglementen aan gaan passen. De fans en de coureurs klagen steen en been. Ik denk dat het goed is voor de Formule 1 om dat voor elkaar te krijgen. Als coureur vind ik het ook minder leuk. Soms kijk ik en zet ik de televisie gewoon uit. Dit is niet waar de Formule 1 voor staat."

Gerelateerd