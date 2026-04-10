close global

Welcome to GPFans

CHOOSE YOUR COUNTRY

  • NL
  • GB
  • IT
  • ES-MX
  • US
  • NL

Ben je een F1 fan? Volg GPFans.

Editie

NL GB IT ES-MX US
Jos Verstappen, Max Verstappen, Red Bull Racing

Jos Verstappen reageert op vertrek Lambiase en vertelt meer over F1-toekomst Max

Jos Verstappen, Max Verstappen, Red Bull Racing — Foto: © IMAGO
3 reacties

Jos Verstappen reageert op vertrek Lambiase en vertelt meer over F1-toekomst Max

Jan Bolscher
Senior Editor en Formule 1-verslaggever
Geaccrediteerde sportjournalist, doet verslag vanuit de Formule 1-paddock sinds 2019

Jos Verstappen vertelt dat hij en Max al eerder op de hoogte waren van het toekomstige vertrek van Gianpiero Lambiase en dat ze de Italiaanse Brit hebben aangemoedigd om deze kans te grijpen. Ook vertelt de Limburger meer over wat dit betekent voor de toekomst van de viervoudig wereldkampioen.

Red Bull Racing bevestigde donderdag het nieuws dat Gianpiero Lambiase na het seizoen van 2027 bij de formatie zal vertrekken, om vanaf 2028 als Chief Racing Officer aan de slag te gaan bij het team van McLaren. Lambiase is al ruim tien jaar de race-engineer van Verstappen, maar de twee zijn veel meer dan dat. Het duo houdt er een zeer hechte samenwerking op na en wordt regelmatig vergeleken met een getrouwd stel. Een aantal jaar geleden zei Verstappen bij Ziggo Sport zelfs dat als Lambiase ooit zou stoppen, hij er zelf ook mee stopt.

Verstappen-kamp gunt Lambiase unieke kans

Voor de camera van racexpress wordt Jos Verstappen gevraagd naar het aanstaande vertrek van Lambiase: "We wisten het al een tijdje en we wisten ook al wanneer dat zou gaan gebeuren", klinkt het. "We hebben nog anderhalf tot twee jaar om met hem samen te werken. Het is een enorme kans voor hem. We hebben ook gezegd dat we het begrijpen en dat hij dat moet doen. Voor de rest is het aan Red Bull om hem te vervangen."

Jos Verstappen over F1-toekomst Max

Gevraagd naar de woorden van Max bij Ziggo Sport jaren geleden, klinkt het: "Ik denk dat er dingen veranderd zijn. Na vier wereldkampioenschappen heb je veel met elkaar bereikt. Dat laatste is aan Max, maar ik denk dat hij doorgaat. Het ziet ernaar uit dat de Formule 1 en de FIA toch de reglementen aan gaan passen. De fans en de coureurs klagen steen en been. Ik denk dat het goed is voor de Formule 1 om dat voor elkaar te krijgen. Als coureur vind ik het ook minder leuk. Soms kijk ik en zet ik de televisie gewoon uit. Dit is niet waar de Formule 1 voor staat."

Gerelateerd

Max Verstappen

Meer F1-nieuws

Laatste F1-nieuws

'Verstappen moet afscheid nemen van Lambiase: Dit kan zijn nieuwe race-engineer worden'

'Verstappen moet afscheid nemen van Lambiase: Dit kan zijn nieuwe race-engineer worden'

  • Gisteren 18:03
  • 7
BREAKING: Red Bull Racing en Verstappen maken vertrek van Lambiase officieel Breaking

BREAKING: Red Bull Racing en Verstappen maken vertrek van Lambiase officieel

  • Gisteren 16:04
  • 16
Verstappen in papaja? 'Brown probeert hem naar McLaren te lokken via Lambiase-deal'

Verstappen in papaja? 'Brown probeert hem naar McLaren te lokken via Lambiase-deal'

  • Gisteren 14:58
  • 16
Wat kan de Formule 1 op korte termijn doen om de problemen op te lossen? | GPFans Raceteam Podcast

Wat kan de Formule 1 op korte termijn doen om de problemen op te lossen? | GPFans Raceteam

  • Gisteren 13:54
  • 8
Verstappen duidelijk over F1-pensioen bij vertrek Lambiase: "Dan stop ik ook"

Verstappen duidelijk over F1-pensioen bij vertrek Lambiase: "Dan stop ik ook"

  • Gisteren 12:47
  • 14
F1-kijkend Nederland laat massaal van zich horen: "Dan stoppen wij met kijken!"

F1-kijkend Nederland laat massaal van zich horen: "Dan stoppen wij met kijken!"

  • Gisteren 12:28
  • 11

Net binnen

10:01
FIA komt met tijdlijn voor aanpassing nieuwe Formule 1-reglementen
08:04
Het tijdschema voor de Grand Prix van Miami
06:58
Mercedes biedt vrouwelijke coureur F1-test aan na "heel goed" simulatorwerk
9-4
Recap
Lambiase kondigt plotseling overstap naar McLaren aan, FIA wijzigt kalender | GPFans Recap
9-4
Windsor over Antonelli: 'Logisch dat Verstappen hem niet meer helpt'
F1-nieuws

Aanbevolen door de redactie

FIA komt met tijdlijn voor aanpassing nieuwe Formule 1-reglementen FORMULE 1

FIA komt met tijdlijn voor aanpassing nieuwe Formule 1-reglementen

58 minuten geleden 2
Jos Verstappen reageert op vertrek Lambiase en vertelt meer over F1-toekomst Max Jos Verstappen

Jos Verstappen reageert op vertrek Lambiase en vertelt meer over F1-toekomst Max

2 uur geleden 3
BREAKING: Lambiase officieel bevestigd bij McLaren, team legt nieuwe rol uit Breaking

BREAKING: Lambiase officieel bevestigd bij McLaren, team legt nieuwe rol uit

Gisteren 16:22 6
BREAKING: Red Bull Racing en Verstappen maken vertrek van Lambiase officieel Breaking

BREAKING: Red Bull Racing en Verstappen maken vertrek van Lambiase officieel

Gisteren 16:04 16
Ontdek het op Google Play
x