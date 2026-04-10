Helmut Marko maakt rentree en krijgt nieuwe rol binnen Red Bull
Voormalig Red Bull Racing-topman Helmut Marko heeft een nieuwe officiële functie gekregen als ambassadeur van de Red Bull Ring in Spielberg. De 82-jarige Oostenrijker legde eind vorig jaar zijn taken als motorsportadviseur bij de renstal neer, maar blijft via deze nieuwe rol nauw verbonden aan het circuit en de autosport.
Tijdens een persconferentie, die donderdag plaatsvond, werd de nieuwe ceremoniële functie van de man uit Graz officieel wereldkundig gemaakt. Hoewel hij na ruim twintig jaar afscheid nam van zijn actieve rol binnen het Formule 1-team uit Milton Keynes, zal hij in zijn hoedanigheid als ambassadeur aanwezig blijven bij grote evenementen op het Oostenrijkse circuit. Hieronder vallen niet alleen de Formule 1, maar ook andere raceklassen zoals de MotoGP.
Voorkeur voor MotoGP
Tijdens het persmoment werd Marko gevraagd naar welk evenement hij het meest uitkijkt in zijn nieuwe rol. Zijn antwoord was opvallend direct. "MotoGP", reageerde de Oostenrijker enthousiast. Hij prees de faciliteiten van het circuit in Spielberg, dat een uitstekende ervaring biedt voor de toeschouwers. "Je kunt vanaf de meeste tribunes tweederde van het circuit zien", legde hij uit. De kersverse ambassadeur stak zijn bewondering voor de motorcoureurs niet onder stoelen of banken. "Het is nog steeds een erg zware sport", benadrukte Marko. De actie op de baan spreekt hem enorm aan. "Soms zie je ze vechten, glijden en zwarte sporen achterlaten op het asfalt", aldus de voormalig adviseur. De fysieke inzet van de rijders in de koningsklasse van de motorsport maakt diepe indruk op de 82-jarige. "De hellingshoeken en hoe ze in de bochten hangen, zijn ongelooflijk. Marc Marquez liet me twee jaar geleden zien hoe erg zijn motorpak was weggeschraapt", illustreerde Marko zijn fascinatie voor het spektakel.
Langdurige zekerheid voor Spielberg
Marko hoeft niet lang te wachten op het eerste grote evenement in zijn thuisland, aangezien de Grand Prix van Oostenrijk gepland staat voor 28 juni 2026. De toekomst van deze race is voor de zeer lange termijn veiliggesteld. Vorig jaar werd het contract tussen de Formule 1 en het circuit opengebroken en verlengd tot en met 2041. Deze verbintenis, die voortbouwt op de nalatenschap van wijlen Dietrich Mateschitz, zorgt ervoor dat Marko de komende jaren verzekerd is van een prominente rol tijdens de raceweekenden in Stiermarken. Terwijl vertrouwde gezichten zoals Gianpiero Lambiase elders een nieuwe uitdaging aangaan, blijft Marko hiermee een vast ankerpunt voor het Oostenrijkse autosportproject.
Net binnen
Aanbevolen door de redactie
Brown reageert op komst Lambiase bij Mclaren: "Dat gaat gebeuren"
Coronel ziet Verstappen wel mee gaan naar McLaren: "Max en Lambiase hebben dit besproken" l GPFans
Formule 1 offert 'oude fans' op voor nieuwe doelgroep: "Ze hebben er gewoon schijt aan"
Net binnen
Brown reageert op komst Lambiase bij Mclaren: "Dat gaat gebeuren"
- 3 minuten geleden
Coronel ziet Verstappen wel mee gaan naar McLaren: "Max en Lambiase hebben dit besproken" l GPFans
- 1 uur geleden
- 2
Helmut Marko maakt rentree en krijgt nieuwe rol binnen Red Bull
- 2 uur geleden
- 2
Formule 1 offert 'oude fans' op voor nieuwe doelgroep: "Ze hebben er gewoon schijt aan"
- 3 uur geleden
- 18
Ook Mercedes ziet technisch kopstuk naar de concurrent vertrekken
- Vandaag 12:00
Verstappen heeft optie om met Lambiase mee te gaan naar McLaren: "Dat is besproken"
- Vandaag 11:00
- 7
Veel gelezen
Strafpunten F1: dit is de stand van zaken na de Grand Prix van Japan
- 4 april
'Correlatieproblemen bij Red Bull Racing blijven in 2026 chassis beïnvloeden'
- 6 april
Russell in de problemen volgens Doornbos: 'Dan kan hij opzoek naar nieuwe werkgever'
- 30 maart
Wolff bekent dan toch: 'Mercedes moet een aantal motoronderdelen herontwerpen'
- 26 maart
Norris zeer sarcastisch over 2026-wagens: "Beste racen dat ik ooit heb gezien!"
- 29 maart
'Red Bull Ford-motor is te krachtig om in ADUO-programma te vallen'
- 3 april