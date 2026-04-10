De FIA heeft de eerste stappen gezet om de veelbesproken nieuwe reglementen in de Formule 1 aan te passen. Tijdens een topoverleg in Londen met vertegenwoordigers van de teams en motorfabrikanten is gesproken over snelle ingrepen om de veiligheid en het spektakel op de baan te verbeteren. De autosportbond hoopt de wijzigingen nog voor de Grand Prix van Miami in mei door te voeren.

De noodzaak voor aanpassingen volgt na aanhoudende kritiek van coureurs op de huidige generatie auto's. Een van de grootste pijnpunten is het energiemanagement, dat leidt tot zogeheten 'super clipping'. Hierbij valt het vermogen op de rechte stukken plotseling weg, wat zorgt voor gevaarlijk grote snelheidsverschillen tussen de wagens. De FIA heeft inmiddels erkend dat dit fenomeen een rol speelde bij de zware crash van Oliver Bearman op het circuit van Suzuka in Japan. Daarnaast klagen veel rijders dat de kwalificaties minder uitdagend zijn geworden door de lagere bochtensnelheden en dat de winst die zij in de bochten boeken, teniet wordt gedaan door de hybride systemen.

FIA plant beslissende vergadering in april

De autosportbond sprak na afloop van de bijeenkomst in een verklaring van een "constructieve dialoog over moeilijke onderwerpen". De FIA benadrukt dat de regels destijds in nauwe samenwerking met alle partijen zijn opgesteld en dat de huidige gesprekken over potentiële wijzigingen in dezelfde sfeer plaatsvinden. Tegelijkertijd waarschuwt het bestuursorgaan dat het bereiken van een akkoord lastig kan worden, omdat de meest competitieve renstallen terughoudend zullen zijn om hun opgebouwde voorsprong zomaar op te geven. Ook wil de bond waken voor aanpassingen die ten koste gaan van de amusementswaarde, aangezien de meningen in de paddock over de huidige inhaalacties verdeeld zijn.

Omdat meerdere races in het Midden-Oosten zijn geannuleerd, is er een onverwachte pauze van vijf weken ontstaan op de kalender. Deze tijd wordt nu door de beleidsbepalers benut om de reglementen verder aan te scherpen. Op 15 april staat er een vergadering over de sportieve regels op de planning, een dag later gevolgd door een nieuwe technische sessie. De knoop moet uiteindelijk worden doorgehakt tijdens een cruciale bijeenkomst op 20 april. Als de teams daar een akkoord bereiken, moet de World Motor Sport Council de plannen nog officieel goedkeuren voordat de Formule 1 afreist naar de Verenigde Staten.

FIA Tijdlijn voor Reglementswijzigingen 2026 (April Break) Datum Bijeenkomst / Onderwerp Status 9 april 2026 Eerste technische top met teams en motorfabrikanten Voltooid 15 april 2026 Vergadering over sportieve reglementen Gepland 16 april 2026 Vervolgsessie technische experts Gepland 20 april 2026 High-level meeting met alle stakeholders (stemming) Cruciaal

