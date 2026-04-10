Max Verstappen,FIA,Red Bull,Belgium,2025

FIA komt met tijdlijn voor aanpassing nieuwe Formule 1-reglementen

2 reacties

Jan Bolscher
Senior Editor en Formule 1-verslaggever
Geaccrediteerde sportjournalist, doet verslag vanuit de Formule 1-paddock sinds 2019

De FIA heeft de eerste stappen gezet om de veelbesproken nieuwe reglementen in de Formule 1 aan te passen. Tijdens een topoverleg in Londen met vertegenwoordigers van de teams en motorfabrikanten is gesproken over snelle ingrepen om de veiligheid en het spektakel op de baan te verbeteren. De autosportbond hoopt de wijzigingen nog voor de Grand Prix van Miami in mei door te voeren.

De noodzaak voor aanpassingen volgt na aanhoudende kritiek van coureurs op de huidige generatie auto's. Een van de grootste pijnpunten is het energiemanagement, dat leidt tot zogeheten 'super clipping'. Hierbij valt het vermogen op de rechte stukken plotseling weg, wat zorgt voor gevaarlijk grote snelheidsverschillen tussen de wagens. De FIA heeft inmiddels erkend dat dit fenomeen een rol speelde bij de zware crash van Oliver Bearman op het circuit van Suzuka in Japan. Daarnaast klagen veel rijders dat de kwalificaties minder uitdagend zijn geworden door de lagere bochtensnelheden en dat de winst die zij in de bochten boeken, teniet wordt gedaan door de hybride systemen.

FIA plant beslissende vergadering in april

De autosportbond sprak na afloop van de bijeenkomst in een verklaring van een "constructieve dialoog over moeilijke onderwerpen". De FIA benadrukt dat de regels destijds in nauwe samenwerking met alle partijen zijn opgesteld en dat de huidige gesprekken over potentiële wijzigingen in dezelfde sfeer plaatsvinden. Tegelijkertijd waarschuwt het bestuursorgaan dat het bereiken van een akkoord lastig kan worden, omdat de meest competitieve renstallen terughoudend zullen zijn om hun opgebouwde voorsprong zomaar op te geven. Ook wil de bond waken voor aanpassingen die ten koste gaan van de amusementswaarde, aangezien de meningen in de paddock over de huidige inhaalacties verdeeld zijn.

Omdat meerdere races in het Midden-Oosten zijn geannuleerd, is er een onverwachte pauze van vijf weken ontstaan op de kalender. Deze tijd wordt nu door de beleidsbepalers benut om de reglementen verder aan te scherpen. Op 15 april staat er een vergadering over de sportieve regels op de planning, een dag later gevolgd door een nieuwe technische sessie. De knoop moet uiteindelijk worden doorgehakt tijdens een cruciale bijeenkomst op 20 april. Als de teams daar een akkoord bereiken, moet de World Motor Sport Council de plannen nog officieel goedkeuren voordat de Formule 1 afreist naar de Verenigde Staten.

FIA Tijdlijn voor Reglementswijzigingen 2026 (April Break)
Datum Bijeenkomst / Onderwerp Status
9 april 2026 Eerste technische top met teams en motorfabrikanten Voltooid
15 april 2026 Vergadering over sportieve reglementen Gepland
16 april 2026 Vervolgsessie technische experts Gepland
20 april 2026 High-level meeting met alle stakeholders (stemming) Cruciaal

Gerelateerd

Max Verstappen Red Bull Racing FIA

'Verstappen moet afscheid nemen van Lambiase: Dit kan zijn nieuwe race-engineer worden'

'Verstappen moet afscheid nemen van Lambiase: Dit kan zijn nieuwe race-engineer worden'

  • Gisteren 18:03
  • 7
BREAKING: Red Bull Racing en Verstappen maken vertrek van Lambiase officieel Breaking

BREAKING: Red Bull Racing en Verstappen maken vertrek van Lambiase officieel

  • Gisteren 16:04
  • 16
Verstappen in papaja? 'Brown probeert hem naar McLaren te lokken via Lambiase-deal'

Verstappen in papaja? 'Brown probeert hem naar McLaren te lokken via Lambiase-deal'

  • Gisteren 14:58
  • 16
Verstappen duidelijk over F1-pensioen bij vertrek Lambiase: "Dan stop ik ook"

Verstappen duidelijk over F1-pensioen bij vertrek Lambiase: "Dan stop ik ook"

  • Gisteren 12:47
  • 14
Jos Verstappen reageert op vertrek Lambiase en vertelt meer over F1-toekomst Max

Jos Verstappen reageert op vertrek Lambiase en vertelt meer over F1-toekomst Max

  • 2 uur geleden
  • 3
Lambiase kondigt plotseling overstap naar McLaren aan, FIA wijzigt kalender | GPFans Recap Recap

Lambiase kondigt plotseling overstap naar McLaren aan, FIA wijzigt kalender | GPFans Recap

  • Gisteren 21:46

Net binnen

08:59
Jos Verstappen reageert op vertrek Lambiase en vertelt meer over F1-toekomst Max
08:04
Het tijdschema voor de Grand Prix van Miami
06:58
Mercedes biedt vrouwelijke coureur F1-test aan na "heel goed" simulatorwerk
9-4
Recap
Lambiase kondigt plotseling overstap naar McLaren aan, FIA wijzigt kalender | GPFans Recap
9-4
Windsor over Antonelli: 'Logisch dat Verstappen hem niet meer helpt'
F1-nieuws

Aanbevolen door de redactie

FIA komt met tijdlijn voor aanpassing nieuwe Formule 1-reglementen FORMULE 1

FIA komt met tijdlijn voor aanpassing nieuwe Formule 1-reglementen

58 minuten geleden 2
Jos Verstappen reageert op vertrek Lambiase en vertelt meer over F1-toekomst Max Jos Verstappen

Jos Verstappen reageert op vertrek Lambiase en vertelt meer over F1-toekomst Max

2 uur geleden 3
BREAKING: Lambiase officieel bevestigd bij McLaren, team legt nieuwe rol uit Breaking

BREAKING: Lambiase officieel bevestigd bij McLaren, team legt nieuwe rol uit

Gisteren 16:22 6
BREAKING: Red Bull Racing en Verstappen maken vertrek van Lambiase officieel Breaking

BREAKING: Red Bull Racing en Verstappen maken vertrek van Lambiase officieel

Gisteren 16:04 16
