Wolff and Mercedes in 2025

Wolff and Mercedes in 2025 — Foto: © IMAGO x GPFANS
Mercedes biedt vrouwelijke coureur F1-test aan na "heel goed" simulatorwerk

Vincent Bruins
Redacteur GPFans NL
Journalist in de autosport sinds 2016 en specifiek in de Formule 1 sinds 2022.

Mercedes is van plan om Doriane Pin op termijn een officiële test in een Formule 1-auto aan te bieden. De ontwikkelingscoureur van de Zilverpijlen onthult dat teambaas Toto Wolff haar deze kans heeft toegezegd, nadat zij indruk wist te maken met haar werkzaamheden in de simulator.

Pin maakte begin dit jaar officieel promotie binnen het F1-team van Mercedes. Nadat zij vorig seizoen de titel in de F1 Academy overtuigend op haar naam schreef met vier overwinningen, werd zij in januari gepresenteerd als Development Driver. In deze rol is zij nauw betrokken bij het simulatorwerk op het hoofdkwartier in Brackley en ondersteunt zij het team tijdens diverse Grand Prix-weekenden. Daarnaast is ze ontwikkelingscoureur voor het fabrieksteam van Peugeot in het FIA World Endurance Championship en gaat ze samen met Giorgio Roda en Richard Verschoor racen voor het team van Duqueine in de European Le Mans Series.

Beloning voor simulatorwerk

Tijdens de Beyond The Grid-podcast bevestigt Pin dat Wolff de belofte voor een privétest inderdaad heeft gedaan. "Ja, hij heeft het gezegd", aldus de Française. De toezegging is een direct gevolg van haar prestaties achter de schermen. "We moesten natuurlijk afwachten hoe het in de simulator zou gaan en dan was dit de mogelijke volgende stap. Maar in de simulator ging het goed, heel erg goed zelfs, en daarom kwamen ze op het idee om me een privétest te laten doen en me de kans te geven om in de echte auto te rijden", legt Pin uit.

Pin wil de Formule 1 bereiken

Voor de kampioene van de F1 Academy is de aanstaande test een cruciale stap richting haar grote droom. Ze is dan ook vastberaden om het maximale uit deze kans te halen. "Ik zet me er absoluut volledig voor in, want ik wil heel graag de kans krijgen om achter het stuur te kruipen en te laten zien wat mijn potentie is. Mijn doel is namelijk om de Formule 1 te bereiken. Ik zal er dus voor zorgen dat ik er helemaal klaar voor ben voordat ik in het echt in de auto stap", klinkt het ambitieus. Wolff stak zijn waardering voor Pin eerder al niet onder stoelen of banken door haar te omschrijven als fel en snel op het circuit.

