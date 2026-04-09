'Stoelendans door overstap Lambiase naar McLaren: Stella vertrekt naar dít team'
McLaren lijkt zich achter de schermen voor te bereiden op een aanstaand vertrek van teambaas Andrea Stella. De renstal uit Woking heeft naar verluidt Gianpiero Lambiase binnengehaald voor het seizoen 2028. Al staat Stella er intern uitstekend op, hij wordt nadrukkelijk in verband gebracht met een terugkeer naar Ferrari. Voor Lambiase ligt er in dat scenario een forse promotie in het verschiet.
Stella is momenteel bezig aan een uiterst succesvolle periode als eindverantwoordelijke bij McLaren, waar hij in december 2022 werd aangesteld als teambaas na het vertrek van Andreas Seidl. Onder zijn leiding veroverde het team in 2024 de constructeurstitel na een spannende strijd met Ferrari. Een jaar later gingen ze er niet alleen met de constructeursbeker vandoor, maar hun coureur Lando Norris werd ook nog eens wereldkampioen. Hoewel de Umbriër in augustus 2024 nog een meerjarige contractverlenging tekende die hem vermoedelijk tot eind 2027 aan McLaren verbindt, klinken er sterke geruchten dat hij voor 2028 naar Ferrari verhuist, zo meldt De Telegraaf. Een overstap naar Maranello zou een terugkeer op het oude nest betekenen voor Stella, die tussen 2000 en 2014 vijftien jaar lang voor de Italiaanse grootmacht werkte. In die periode fungeerde hij onder meer als de vaste race-engineer van Kimi Räikkönen en Fernando Alonso. Momenteel is daar Frédéric Vasseur de teambaas en die zou de klos kunnen zijn door deze stoelendans.
Lambiase treedt in de voetsporen van andere Red Bull-kopstukken
Mocht Stella daadwerkelijk de deur in Woking achter zich dichttrekken, dan lijkt Lambiase de gedoodverfde opvolger, legt dezelfde Nederlandse bron uit. De huidige Head of Racing en vaste race-engineer van Max Verstappen bij Red Bull Racing heeft volgens de berichtgeving een lucratief aanbod geaccepteerd om na afloop van zijn huidige verbintenis de overstap te maken. Het contract van Lambiase bij Red Bull loopt nog tot eind 2027, waarna hij in 2028 bij McLaren aan de slag kan gaan.
Met zijn naderende transfer is Lambiase het zoveelste kopstuk dat de deur bij Red Bull achter zich dichttrekt. Adrian Newey is bij Aston Martin de uitvoerend technisch partner geworden naast interim-teambaas en ontwerper. Christian Horner en Helmut Marko zijn eveneens vertrokken. McLaren wist eerder al hoofdontwerper Rob Marshall en hoofdstrateeg Will Courtenay weg te plukken bij de concurrent. Laatstgenoemde is daar nu inmiddels sportief directeur. Jonathan Wheatley nam voor een jaartje de rol van teambaas op zich bij Sauber en Audi na een lange periode als sportief directeur van Red Bull. Er blijft dus nog heel weinig over van de oude structuur van de energiedrankfabrikant.
