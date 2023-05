Lars Leeftink

Maandag 22 mei 2023 21:41

In deze GPFans Recap nemen we je in vogelvlucht mee langs het meest gelezen Formule 1-nieuws van vandaag. Onderstaand vind je de meest besproken onderwerpen uit de koningsklasse van de autosport gebundeld in één artikel. Zo ben je binnen een paar minuten weer volledig op de hoogte van alle ontwikkelingen.

Vandaag waren er veel geruchten omtrent Ferrari, dat gesprekken heeft gevoerd met zowel Lewis Hamilton als Charles Leclerc over hun toekomst en zeker voor de eerstgenoemde veel geld over zou hebben. Verder ging het veel over het weer van aankomend weekend in Monaco en kwam Viaplay-precentatrice Amber Brantsen met goed nieuws. Dit is de GPFans Recap van 22 mei.

Regen in weersverwachting Grand Prix van Monaco: "Nachtmerrie zonder bandenwarmers"

Pirelli zou voor de Grand Prix van Emilia-Romagna een nieuwe regenband introduceren. De race op het circuit van Imola werd echter afgeblazen, vanwege overstromingen, en dus schuift de introductie op naar de Grand Prix van Monaco die aankomend weekend wordt verreden. Voormalig Formule 1-coureur Jolyon Palmer waarschuwt dat het een "nachtmerrie" gaat worden met een boel regen in de weersverwachting.

Viaplay-presentatrice Amber Brantsen in verwachting van tweede baby

Amber Brantsen, sinds vorig jaar presentatrice bij Viaplay rondom de raceweekenden van de Formule 1, heeft op Instagram laten weten dat ze in verwachting is van haar tweede kind.

Mercedes geeft 80 miljoen uit aan uitbreiden en moderniseren campus Brackley

2023 is nog niet het seizoen van Mercedes gebleken. Sterker nog: het nieuwe tijdperk in de Formule 1 is sowieso nog niet in het voordeel van de Silver Arrows geweest. Toch heeft het team goed nieuws: er komt een flinke investering, waarmee het team de campus van Mercedes in Brackley kan gaan uitbreiden.

Dit mag je van F1 TV, Viaplay, NOS en Ziggo Sport verwachten tijdens het raceweekend in Monaco

Na het weekend waarin de Grand Prix van Emilia-Romagna werd geannuleerd, krijgen we aankomend weekend een heleboel racespektakel voorgeschoteld. Niet alleen vindt de Grand Prix van Monaco plaats, ook de Indy 500 wordt verreden. GPFans zet op een rijtje wat de diverse aanbieders dit weekend gaan tonen.

'Gesprekken tussen Leclerc en Ferrari bereiken volgende fase'

Er zijn de laatste tijd veel geruchten omtrent de toekomst van Charles Leclerc, die al onder meer aan Mercedes en Red Bull werd gelinkt. Nu lijkt Ferrari er echter werk van te maken om deze geruchten de kop in te drukken. Gesprekken tussen beide partijen zouden een nieuw stadium in zijn gegaan.

'Ferrari is bereid om 40 miljoen pond te betalen om Hamilton binnen te halen'

Charles Leclerc kan volgend jaar wellicht aankijken tegen een nieuwe teamgenoot. Volgens het Britse Daily Mail is Ferrari namelijk bereid om 40 miljoen pond te betalen om zevenvoudig kampioen Lewis Hamilton aan te trekken en weg te halen bij Mercedes.