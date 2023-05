Vincent Bruins

Maandag 22 mei 2023 13:02 - Laatste update: 13:09

Pirelli zou voor de Grand Prix van Emilia-Romagna een nieuwe regenband introduceren. De race op het circuit van Imola werd echter afgeblazen, vanwege overstromingen, en dus schuift de introductie op naar de Grand Prix van Monaco die aankomend weekend wordt verreden. Voormalig Formule 1-coureur Jolyon Palmer waarschuwt dat het een "nachtmerrie" gaat worden met een boel regen in de weersverwachting.

Een nieuwe regel die hoort bij deze nieuwe regenband is namelijk dat bandenwarmers niet meer gebruikt mogen worden. Dat geldt niet alleen voor de banden met de blauwe rand, maar ook voor de band met de groene rand, de intermediates.

Jolyon Palmer crashte bij de start

"Je vraagt het aan de juiste persoon," reageerde Jolyon Palmer op de vraag bij Formula1.com over het gebruik van bandenwarmers voor intermediates en wets. Palmer kwam in 2016 bij de eerste bocht aan met een flink beschadigde Renault, nadat hij op het rechte stuk al gecrasht was bij de rollende start. "Temperatuur krijgen in inters of wets is op ieder circuit al een uitdaging. Maar in Monaco? Het was voor mij onmogelijk. Ik crashte meteen bij de start van de race, omdat ik geen temperatuur in de banden had. Het is een nachtmerrie om op Monaco te rijden in de regen. Als het dit weekend regent, en er zijn dus geen bandenwarmers voor inters of wets, dan wens ik de coureurs veel succes. Toen het vorig jaar begon te regenen in Monaco, was ik blij dat ik op de bank zat."

Weersverwachting

Voor komend weekend ziet het weer er allerminst rooskleurig uit. Van donderdag tot en met zondag worden er regenbuien voorspeld, waarbij er op vrijdag en zaterdag zelfs sprake kan zijn van onweer. Op zondag lijkt er alleen kans te zijn op regen, al ligt die kans wel lager dan tijdens de rest van het weekend. Op vrijdag en zaterdag is de kans op regen in de 70% en op zondagmiddag zo'n 60%. De temperatuur ligt het hele weekend rond een maximum van 23 graden Celsius. De Grand Prix van Monaco werd onder andere in 1984, 1996, 1997, 2008, 2016 en 2022 verreden in regenachtige weersomstandigheden.