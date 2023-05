Remy Ramjiawan

Formule 1-CEO Stefano Domenicali heeft de uitspraken van Max Verstappen over de alsmaar voller wordende Formule 1-kalender, waardoor de Nederlander overweegt om te stoppen na 2028, ook gehoord en reageert bij Mail Sport op de uitspraken van de Red Bull-coureur. De Italiaanse CEO is juist blij dat coureurs zich uitspreken, maar wijst wel naar hun rol, als onderdeel van een groter geheel.

Onder Liberty Media heeft de Formule 1 vanaf 2017 flink wat stappen voorwaarts gezet, als het gaat om populariteit van de sport. De Amerikanen hebben 4,4 miljard dollar neergeteld om de commerciële rechten van de Formule 1 over te nemen van Bernie Ecclestone. Het lijkt erop dat de eigenaren die investering terug willen verdienen, door het aantal races te verhogen. Niet iedereen is daar even blij mee en Verstappen heeft zich in de voorbije maanden al uitgesproken over het DNA van de Formule 1, dat in zijn ogen niet moet worden veranderd. Mocht de sport wel de lijn doorzetten, dan overweegt de Nederlander te stoppen nadat zijn contract met Red Bull in 2028 verloopt, zo vertelde hij eerder.

Draait niet alleen om de coureurs

In gesprek met het Britse medium legt Domenicali uit dat hij allereerst blij is dat er geen blad voor de mond wordt genomen. "Ik wil geen maatschappij waarin mensen niet kunnen zeggen wat ze willen", zo legt hij uit. Toch moeten de rijders, in zijn ogen, doorhebben dat de sport niet alleen om hun draait. "Maar coureurs moeten zich soms herinneren dat ze deel uitmaken van een groter geheel. We hoeven niet egoïstisch te zijn", zo doelt hij op de opmerking van Verstappen, zonder zijn naam te noemen.

Niet makkelijk om uit comfortzone te stappen

Verstappen reageerde eerder op een vraag over het gewijzigde sprintformat en over die aanpassing was de tweevoudig kampioen niet te spreken. "Ze (de coureurs red.) maken deel uit van deze sport en dit bedrijf, en het groeit omdat we groter denken. Soms is het niet makkelijk om uit onze comfortzone te stappen, maar we mogen niet lui of zelfgenoegzaam zijn - net zoals we aan het einde van het seizoen enkele specifieke kenmerken van het sprintformat kunnen herzien nadat we het bij de beoogde zes gelegenheden hebben uitgeprobeerd." Daarbij benadrukt Domenicali dat de sprintweekenden nooit een heel seizoen zullen worden ingezet.

'Max is geboren in een auto'

Ondanks de bevestiging dat de sport in grote lijnen dus altijd hetzelfde zal blijven, is Domenicali toch met Verstappen in gesprek gegaan over de opmerkingen. "Ik heb de problemen met Max besproken (voor de laatste race in Miami). Hij zei dat hij van de sport hield en van wat hij deed. Hij is wereldkampioen en vecht voor een derde titel. Hij is geboren in een auto. Ik zou zeggen dat hij waarschijnlijk langer blijft dan ik. Het is geen probleem."

Uiteindelijk was het doel van het sprintweekend om een nieuwe doelgroep aan te boren en dat is nog altijd de missie van de sport. "Maar we hebben een nieuw publiek en we moeten elke sessie waar voor hun geld bieden en niet iedereen rondjes laten rijden ten behoeve van alleen de technici en coureurs", aldus Domenicali.