Charles Leclerc kan volgend jaar wellicht aankijken tegen een nieuwe teamgenoot. Volgens het Britse Daily Mail is Ferrari namelijk bereid om 40 miljoen pond te betalen om zevenvoudig kampioen Lewis Hamilton aan te trekken.

De huidige verbintenis van Hamilton bij Mercedes loopt aan het einde van het 2023-seizoen af. Hoewel de 38-jarige coureur een prima verstandhouding met de Duitse renstal heeft, blijft het racen voor Ferrari toch een jongensdroom. Daarnaast heeft Ferrari vanaf dit seizoen een nieuwe kapitein op het schip met Frédéric Vasseur. De Fransman was de teambaas van Hamilton toen de Brit het Formule 2-kampioenschap met ART wist te winnen en dus lijkt een hereniging niet zo ver gezocht.

Veertig miljoen redenen om over te stappen

Het Britse medium meldt dat Ferrari-president John Elkann nauw in contact staat met Hamilton en vooral de topman zou zich hard maken voor de komst van de Brit. Hoewel Carlos Sainz vorig jaar nog zijn contract met Ferrari heeft verlengd tot het einde van 2024, zou het wel om het zitje van de Spanjaard gaan. Toch is nog niets in beton gegoten, want ook een ruil tussen Hamilton en Leclerc wordt overwogen. Ferrari is in ieder geval bereid om de portemonnee te trekken voor de komst van de zevenvoudig kampioen, want de Italianen zouden naar verluidt 40 miljoen pond over hebben voor de komst van de Mercedes-coureur.

Ferrari of Mercedes?

Hamilton is nog altijd op jacht naar zijn achtste wereldtitel en die zou hij dus zomaar kunnen behalen in het Ferrari-rood. Toch zal ook veel afhangen van de verbeteringen die Mercedes kan gaan brengen. De huidige W14 is wellicht niet de auto waarmee om de zeges kan worden gevochten, maar het team uit Brackley is hard bezig om het tij te keren. Ferrari zit in een vergelijkbare situatie, waarbij de SF-23 tijdens kwalificaties dichter bij de Red Bull's zit, dan tijdens de races. De Brit zal ongetwijfeld perspectief willen hebben op een topauto, wil hij de overstap gaan maken naar het team uit Maranello.