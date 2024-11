Toto Wolff, teambaas van Mercedes, heeft geopenbaard hoe hij voor het eerst erachter kwam dat Lewis Hamilton na 2024 weg zou gaan bij de Silver Arrows en naar Ferrari zou gaan om vanaf 2025 aan een nieuw avontuur te beginnen.

In de podcast High Performance gaat Wolff uitgebreid in op het vertrek van Hamilton, dat begin dit jaar werd aangekondigd. Volgens Wolff hoorde hij voor het eerst op een bijzondere manier van de aanstaande overstap van de zevenvoudig wereldkampioen. Het was de vader van Carlos Sainz die besloot het nieuws omtrent het vertrek van zijn zoon bij Ferrari en de komst van Hamilton te lekken naar Wolff en dus ook Mercedes. “Ik hoorde de klokken al twee weken eerder luiden. De oude Sainz [vader van Carlos Sainz] belde me en zei: dit is wat er gebeurt. En toen belden de vaders van een paar coureurs me op die dat eerder niet deden. Dus ik dacht, oké... er is daar iets aan de hand. Toen stuurde ik een sms naar [Ferrari-baas] Fred Vasseur om te zeggen: 'Neem jij onze coureur?'. Ik kreeg geen reactie. Heel ongebruikelijk voor Fred. Hij is een goede vriend. Dus ja, ik zag het aankomen.”

Wolff over eerste gesprek over vertrek met Hamilton

Wolff bespreekt vervolgens het moment waar Hamilton het, tijdens hun eerste meeting na de winterstop, vertrek naar Ferrari besprak met Wolff. "Toen Lewis binnenkwam, zoals hij al zo vaak had gedaan, hadden we een klein gesprekje, zoals we altijd doen over de kerstvakantie en zo. Toen zei ik: “Nou, we zijn nu aan het rekruteren bij Ferrari. We hebben deze jongen.” En Lewis zei: “Oh, er is iets dat ik je moet vertellen.” En ja, toen hij dat zei, was dat eerste moment een beetje van... dus dit gebeurt echt?” Toch wil Wolff het niet zwaarder maken dan het is. "Nou, ik heb veel ergere dingen meegemaakt in mijn leven, zoals echte drama's en trauma's. Dit komt totaal niet in de buurt. Het is gewoon een nieuwe situatie. Het heeft risico's en kansen, risico's in de zin van hoe informeer ik de sponsors zo snel mogelijk? Want het was uitgelekt. Aan de andere kant, wat doen we aan volgend jaar? [2025]”

Wolff was niet van plan Hamilton tegen te houden

Het is in Wolff echter niet opgekomen om Hamilton tegen te houden en erop aan te dringen om bij Mercedes te blijven in plaats van naar Ferrari te vertrekken. “Ik denk dat als iemand besluit om te gaan, je hem moet laten gaan. Ik heb lang geleden een gesprek gehad met Pep Guardiola [trainer Manchester City], en hij is een vriend. Ik zei: 'Wat doe je als deze of deze speler vertrekt?' En hij zei: 'Wat bedoel je 'wat doe ik?' Ik zei: 'Nou, probeer je ze te overtuigen om te blijven?' Hij zei: 'Nee, als iemand denkt dat hij ergens anders beter kan spelen of meer verdient - dan moet je hem gewoon laten gaan.' En dat is iets wat ik hier op dezelfde manier omarm. Iemand wil gaan - laten we het dan zo goed mogelijk maken voor elk van de partijen.”

