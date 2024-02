Lewis Hamilton en Ferrari hebben donderdag het F1-nieuws gedomineerd. Vanaf donderdagochtend tot donderdagavond was iedereen in de ban van de transfer van de zevenvoudig wereldkampioen naar Ferrari, waar hij vanaf 2025 op jacht gaat naar zijn achtste titel. De Italiaanse media raken er niet over uitgesproken, maar voeren de druk ook meteen op.

De afgelopen weken heeft Ferrari behoorlijk wat knopen doorgehakt. Zo tekende Charles Leclerc een nieuw contract bij het team. Over de lengte van zijn nieuwe contract heeft Ferrari niks bekendgemaakt, behalve dan dat hij ook 'na 2025' coureur van Ferrari is. De onderhandelingen met Carlos Sainz verliepen langzaam, waardoor Hamilton een optie begon te worden voor 2025. Hamilton had al vaak aangegeven Ferrari een fantastisch merk te vinden en het 'gek te vinden' dat hij nooit in de rode auto zou hebben gereden. Vervolgens ging het snel en kwam donderdagavond de bevestiging dat Hamilton na het seizoen 2024 Mercedes gaat verlaten en vanaf 2025 voor Ferrari gaat rijden. De toekomst van Sainz is hierdoor nog steeds onduidelijk, met Mercedes, Aston Martin en Audi/Sauber als favorieten.

Hamilton en Leclerc bij Ferrari

La Gazzetta dello Sport analyseert de situatie bij Ferrari, maar wil naast dromen ook niet vergeten dat het duo Leclerc en Hamilton ook problemen op kan leveren. "Het is makkelijk om te dromen met een duo als Lewis Hamilton en Charles Leclerc. Aan de ene kant de meest succesvolle coureur in de geschiedenis van F1, op jacht naar een achtste titel voordat hij stopt en om Michael Schumacher te overtreffen. Aan de andere kant de jonge coureur, die opgroeide in de kinderkamer van de Ferrari Academy en opbloeide in F1 met het team, met als hoogtepunten het winnen van de race in Spa en op Monza tijdens het seizoen 2019. Samen vormen ze een mix van talent, snelheid, ervaring en charisma. Het zal niet makkelijk zijn om ze met elkaar te laten opschieten. Zeker niet als Ferrari een auto heeft die de komende jaren om het wereldkampioenschap kan strijden. Maar het zal een luxe probleem zijn voor teambaas Frederic Vasseur of zijn toekomstige opvolger."

Prost en Senna

Vervolgens legt het Italiaanse medium de druk al meteen hoog door de situatie rondom Leclerc en Hamilton te vergelijken met die van Alain Prost en Ayrton Senna bij McLaren, twee coureurs die ook voor Ferrari hebben gereden. "Buiten de grenzen van Maranello zijn er een aantal rivaliteiten die geschiedenis hebben geschreven. Vooral die tussen Alain Prost en Ayrton Senna bij McLaren in 1988-1989. De Fransman had al twee titels gewonnen toen de Braziliaan bij het team kwam en de hiërarchieën ondermijnden. Senna won het wereldkampioenschap in zijn eerste jaar, maar de felle strijd eindigde het daaropvolgende seizoen met de botsing tussen de twee op Suzuka die Prost de derde titel opleverde. Een episode waarvoor Senna in 1990 wraak zou nemen door Prost, die inmiddels was overgestapt naar Ferrari, te laten crashen tijdens de beslissende race op hetzelfde circuit. De confrontatie tussen Nelson Piquet en Nigel Mansell bij Williams in 1987 was ook bitter. Net als de strijd tussen Hamilton en Nico Rosberg in hun vier seizoenen samen bij Mercedes, met de climax bij de start van de GP van Spanje in 2016, toen de twee zichzelf uitschakelden. Nu is het de beurt aan Hamilton en Leclerc. Zullen zij voor vonken zorgen?"