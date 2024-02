Toto Wolff weet niet precies waarom Lewis Hamilton heeft besloten om na 2024 bij Mercedes te vertrekken en naar Ferrari gaat, maar weet wel dat hij zijn beslissing respecteert. Ook onthult de Oostenrijker hoe Hamilton het nieuws bekend heeft gemaakt bij hem en op welke dag dit was.

In gesprek met onder meer RacingNews365 legt Wolff uit hoe hij te horen kreeg dat Hamilton zou vertrekken. "Toen we het contract met Lewis tekenden, kozen we voor een kortere termijn [deal] en dus zijn de gebeurtenissen geen verrassing, maar de timing misschien wel. Wat er gebeurde is dat we bij elkaar kwamen voor een kop koffie bij mij thuis in Oxford, toen zei hij dat hij terugging naar de fabriek en had besloten om in 2025 voor Ferrari te racen. Dat was het eigenlijk en we hadden een goed gesprek van een uur. Dit is waar we nu zijn."

Artikel gaat verder onder video

OOK INTERESSANT: Dit waren alle voorgaande liveries van Haas in de Formule 1

Waarom gaat Hamilton weg?

Wolff weet niet met zekerheid waarom Hamilton ervoor heeft gekozen na 2024 weg te gaan. "Ik weet alleen dat we erg op één lijn zaten toen we de kerstperiode ingingen en dat was wat er in het openbaar en binnen het team werd gezegd. Je moet Lewis vragen waarom hij van gedachten is veranderd. Hoe hij het voor mij verwoordde, is het volkomen begrijpelijk dat hij een nieuwe uitdaging nodig had, dat hij op zoek was naar een andere omgeving en dat het misschien de laatste mogelijkheid was om iets anders te gaan doen."

Wolff respecteert beslissing Hamilton

Wolff vervolgt: "We zijn volwassen mensen en we wisten dat het voor beide partijen voordelig zou zijn om een kortlopend contract te tekenen. We konden niet voor een lange periode gaan en hij neemt nu de optie om te vertrekken, dus op een bepaalde manier respecteer ik het volledig dat je van gedachten kunt veranderen als er andere omstandigheden zijn. Overstappen naar Ferrari voor het laatste [team] van zijn carrière, ik kan die beslissing volgen."

Wolff had de geruchten voor hun gesprek al gehoord, maar wilde het gesprek bij hem thuis afwachten. "Ik hoorde de geruchten een paar dagen eerder, maar wilde wachten op het ontbijt dat we hadden gepland. Het was woensdagochtend en dit is wanneer hij het nieuws bracht. Hij kon heel recht door zee zijn, want ik ben ook recht door zee, dus toen hij eenmaal zei: 'Dit is wat ik wil doen', heb ik niet geprobeerd om hem van het tegendeel te overtuigen." Wolff en Hamilton moeten nog wel komend seizoen samen gaan werken. Volgens Wolff moet dit kunnen. "Het gaat gewoon om vooruitkijken: 'wat doen we aan de communicatie, de timing en hoe beschermen we het team het beste om samen met onze twee coureurs succesvol te zijn zonder al te veel ongemakkelijkheid te veroorzaken."