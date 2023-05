Jeen Grievink

Vrijdag 26 mei 2023 08:33 - Laatste update: 08:33

Lewis Hamilton wordt de laatste weken nadrukkelijk in verband gebracht met een overstap naar Ferrari. De zevenvoudig wereldkampioen heeft deze berichtgeving zelf al stellig ontkend en nu zegt ook Frederic Vasseur dat de verhalen niets meer zijn dan gebakken lucht.

Het uitblijven van een nieuw contract, zorgt ervoor dat de speculaties rondom de toekomst van Hamilton toenemen. De Brit heeft een aflopende verbintenis en zou volgens de media wel openstaan voor een dienstverband bij Ferrari, het team waarvan hij eerder al eens heeft gezegd dat het een "jongensdroom" is om er te mogen rijden. Charles Leclerc zou op zijn beurt dan naar Mercedes vertrekken of Carlos Sainz pakt zijn koffers en vertrekt richting Sauber-Audi, dat momenteel actief is onder sponsornaam Alfa Romeo. Vasseur werd gevraagd naar al deze geruchten en verwijst ze naar het rijk der fabelen.

Ferrari onderhandelde niet met Hamilton

"Ik kan zeggen dat je Sainz twee weken geleden naar Audi hebt gestuurd en vorige week heb je Leclerc naar Mercedes gestuurd. Nu ben ik alleen over!", zo werd Vasseur al grappend geciteerd door Motorsport.com. Hij vervolgde zijn verhaal vervolgens op een serieuzere toon: "Je weet dat er in dit stadium van het seizoen iedere week een ander verhaal de ronde doet. We sturen geen aanbieding naar Lewis Hamilton en dat hebben we dus ook niet gedaan. We hebben ook niet onderhandeld."

Vasseur erkent dat Hamilton interessant is

Dat er geen aanbieding is gedaan, betekent echter niet dat Vasseur niet graag zou samenwerken met de zevenvoudig wereldkampioen. "Het is bullshit als je dat ontkent", zo geeft hij eerlijk toe. Vasseur praat ook regelmatig met Hamilton, maar dat is niet om te onderhandelen. "De afgelopen twintig jaar heb ik bijna ieder weekend met hem gesproken. Ik wil daar niet mee stoppen omdat jullie (de pers, red.) mij achtervolgen."